亦園路謀殺案增至15人被捕 荃灣海濱檢兩刀

昨午約12時半，新界北總區重案組探員押解一名男疑犯到新生村，據悉該處為事主遭挾持上車之處。疑犯黑布蒙頭，雙手鎖上手扣和腰纏鐵鏈，在一個車房外停留，其間探員問話並帶備人形公仔及道具紙刀，疑犯曾持紙刀斬向公仔頭部。疑犯其後被帶到屯門順風圍，據悉其中一名刀手曾駕車到上址。

最後疑犯被押到麗城花園對開海濱，相信是棄置兇器地點。飛虎水鬼隊昨午3時許在離岸兩三米海底檢獲兩把刀，重案組探員檢走調查。

4涉謀殺 5涉協助罪犯

案件至今15人被捕，其中兩名男女昨在粉嶺裁判法院提堂，被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，暫毋須答辯，押後至11月20日再訊，兩人暫准以2萬元保釋。兩名被告為張嚴秋和李淑萍（同屬62歲、報稱文員）。

根據控罪，本月25日，當男子張烺昇犯可逮捕罪行、即謀殺罪，兩名被告知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，在無合法權力依據或合理辯解下，提供港幣1萬元以協助張逃走，意圖妨礙拘捕或檢控該人。

另外，3名介乎33至48歲男子已被暫控共一項串謀謀殺罪，另外3人包括25歲女子、27歲及65歲男子被暫控各一項協助罪犯罪，6人今早在粉嶺裁判法院提堂；一名29歲男子涉嫌謀殺被捕，昨被扣查；其餘6名被捕人獲准保釋候查，9月中須向警方報到。