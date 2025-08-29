明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

亦園路謀殺案增至15人被捕 荃灣海濱檢兩刀

【明報專訊】51歲男子本周一清晨被發現倒斃屯門亦園路一架私家車旁，警方列作謀殺案，截至昨日累計拘捕15人，其中4人涉謀殺，5人涉協助罪犯，部分人已提堂。警方昨日押解其中一名男被捕人到洪水橋新生村、屯門及荃灣重組案情，其間被捕人手持道具刀，模擬斬向人形公仔頭部。警方水鬼隊則於荃灣麗城花園對開海底檢獲兩把刀，懷疑與案有關。

昨午約12時半，新界北總區重案組探員押解一名男疑犯到新生村，據悉該處為事主遭挾持上車之處。疑犯黑布蒙頭，雙手鎖上手扣和腰纏鐵鏈，在一個車房外停留，其間探員問話並帶備人形公仔及道具紙刀，疑犯曾持紙刀斬向公仔頭部。疑犯其後被帶到屯門順風圍，據悉其中一名刀手曾駕車到上址。

最後疑犯被押到麗城花園對開海濱，相信是棄置兇器地點。飛虎水鬼隊昨午3時許在離岸兩三米海底檢獲兩把刀，重案組探員檢走調查。

4涉謀殺 5涉協助罪犯

案件至今15人被捕，其中兩名男女昨在粉嶺裁判法院提堂，被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，暫毋須答辯，押後至11月20日再訊，兩人暫准以2萬元保釋。兩名被告為張嚴秋和李淑萍（同屬62歲、報稱文員）。

根據控罪，本月25日，當男子張烺昇犯可逮捕罪行、即謀殺罪，兩名被告知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，在無合法權力依據或合理辯解下，提供港幣1萬元以協助張逃走，意圖妨礙拘捕或檢控該人。

另外，3名介乎33至48歲男子已被暫控共一項串謀謀殺罪，另外3人包括25歲女子、27歲及65歲男子被暫控各一項協助罪犯罪，6人今早在粉嶺裁判法院提堂；一名29歲男子涉嫌謀殺被捕，昨被扣查；其餘6名被捕人獲准保釋候查，9月中須向警方報到。

相關字詞﹕協助罪犯 謀殺

上 / 下一篇新聞

迦密柏雨嚴規減辣 將卸任黃偉強：避風港角色不變 學生成校長 見證母校弱變強
迦密柏雨嚴規減辣 將卸任黃偉強：避風港角色不變 學生成校長 見證母校弱變強
黃校長甫上任遇學生被捕 「哪個校長受訓過？」
黃校長甫上任遇學生被捕 「哪個校長受訓過？」
迦密柏雨教職員一半舊生
迦密柏雨教職員一半舊生
鐵騎士避人失控亡 攔車休班關員不被檢控 警：報告交死因庭 死者女友：期望不高，仍感憤怒
鐵騎士避人失控亡 攔車休班關員不被檢控 警：報告交死因庭 死者女友：期望不高，仍感憤怒
姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪
姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪
打科興胸痛不治 男子裁死於自然
打科興胸痛不治 男子裁死於自然
稱曾考察「冒牌磚」公司註冊地 UBlok：如荒廢堆場
稱曾考察「冒牌磚」公司註冊地 UBlok：如荒廢堆場
夜視器可查40層 冷氣滴水處理增25% 食環：全港黑點逾300 巡查焦點日轉夜
夜視器可查40層 冷氣滴水處理增25% 食環：全港黑點逾300 巡查焦點日轉夜
行內街避滴水 候車客「習慣也無奈」
行內街避滴水 候車客「習慣也無奈」
戶戶送清盤人棄索16萬訟費 外賣員：釋重負
戶戶送清盤人棄索16萬訟費 外賣員：釋重負
精神病漢認放火誤殺鄰居 判無限期醫院令
精神病漢認放火誤殺鄰居 判無限期醫院令
康城拆主力牆案 業主擬爭議案發思想狀態
康城拆主力牆案 業主擬爭議案發思想狀態
公屋聯會調查：資助屋設計 46%人盼附家電
公屋聯會調查：資助屋設計 46%人盼附家電
全運首日購票 線上1分鐘門市1句鐘 統籌辦：中旅需時熟習流程 已商檢討
全運首日購票 線上1分鐘門市1句鐘 統籌辦：中旅需時熟習流程 已商檢討
表演賽撥款公私比 團結基金倡3：7
表演賽撥款公私比 團結基金倡3：7
廉署港協馬會合辦 「體育管治誠信聯盟」啟動
廉署港協馬會合辦 「體育管治誠信聯盟」啟動
警騙「遮仔會」9‧9判 官：求情信背景報告矛盾
警騙「遮仔會」9‧9判 官：求情信背景報告矛盾
黎智英案陳辭完擇日判 官拒就華制裁美售武採司法認知 稱無關
黎智英案陳辭完擇日判 官拒就華制裁美售武採司法認知 稱無關
跨部門反恐演習首直播 李：檢討優化
跨部門反恐演習首直播 李：檢討優化
被懸紅林千淦 父遭國安警帶署助查
被懸紅林千淦 父遭國安警帶署助查
非本地新生增至49% 港大工程：利多元學習
非本地新生增至49% 港大工程：利多元學習
創類器官測疫苗效用 港大：準過傳統試驗
創類器官測疫苗效用 港大：準過傳統試驗
勞福局職員政總危坐 局方跟進
勞福局職員政總危坐 局方跟進
潮行GBA：閒遊東澳
潮行GBA：閒遊東澳
灣區手記：沒有杯麵 ／文：尚東美
灣區手記：沒有杯麵 ／文：尚東美
【Emily】教聯會購物區停業 周日清貨大減價 黃錦良話「升級」 重開後未必賣嘢為主
【Emily】教聯會購物區停業 周日清貨大減價 黃錦良話「升級」 重開後未必賣嘢為主
【Emily】氫巴設計賽 可贏免費搭城巴一年
【Emily】氫巴設計賽 可贏免費搭城巴一年
【Emily】海防館抗戰展 AI「老兵」答問
【Emily】海防館抗戰展 AI「老兵」答問
【Emily】浸大取錄9精英運動員 有輪椅港將
【Emily】浸大取錄9精英運動員 有輪椅港將
【Emily】湯文龍毛樂禮齊去印度出席法界會議
【Emily】湯文龍毛樂禮齊去印度出席法界會議