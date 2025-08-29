明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪

【明報專訊】一名鋁窗工人趁妻子洗澡和兒子外出，多次強姦患自閉症及輕度智障的繼女，昨於高等法院承認5項強姦罪及1項非禮罪，還押候判。法官關注，女童母親撰寫的求情信只為被告說話，隻字不提女兒處境，「似乎毫無同情心和同理心」，難以理解，並稱量刑要考慮事件對整個家庭的影響，着辯方跟進。

趁妻兒不在作案 事主拒絕不果

被告C.C.H.（現年35歲）報稱鋁窗工人，事主X患自閉症及輕度智障，案發介乎11至13歲。案情指出，X從未見過生父，母親和被告結婚後育有兩名兒子，一家五口居於葵涌石圍角邨單位；控罪發生於2021年某日至2023年9月，被告幾乎每晚都強姦X。

針對強姦事件，X的母親2021年某日在寓所洗澡，X的胞弟在房間睡覺。被告趁機前往X房間，用陰莖插入其陰道。2023年3月某日，被告再趁妻子洗澡時走入X房間，將陰莖插入X的私處。X曾要求被告別碰她，被告無反應，直至她大叫才停止動作。

根據案情，X的母親2023年8月陪同長子到醫院，幼子在房間睡覺，被告再到X房間強姦她。同年9月，被告兩次趁妻子洗澡時強姦X，過程和之前相似。X曾要求被告離開，腳踢被告腹部不果，被告重複說「再來一次」。不久，X的班主任談及如何保護自己，X始透露事件。

母撰求情信不提女兒 官：非常擔憂

至於非禮，被告某日和X外出時目睹有人撞到她胸部，她無反應。其後被告隔着上衣摸X胸部，稱要教她作出反應並滿足自己性慾。X回應稱「吓」，被告遂斥她未能保護自己。

法官陳嘉信昨稱，開庭前收到X母撰寫的求情信，信中無提及X、只講述被告和兩名兒子，情况「令人非常擔憂」（very alarming），惟若法庭索取創傷報告了解X近况，她要再次憶述案發經過，或會帶來傷害。陳官着辯方跟進，了解X母有否說話補充。案件押後至12月19日判刑，待索取被告的精神科及心理報告。

【案件編號：HCCC 396/24】

相關字詞﹕非禮 高等法院 強姦罪 繼父

上 / 下一篇新聞

迦密柏雨嚴規減辣 將卸任黃偉強：避風港角色不變 學生成校長 見證母校弱變強
迦密柏雨嚴規減辣 將卸任黃偉強：避風港角色不變 學生成校長 見證母校弱變強
黃校長甫上任遇學生被捕 「哪個校長受訓過？」
黃校長甫上任遇學生被捕 「哪個校長受訓過？」
迦密柏雨教職員一半舊生
迦密柏雨教職員一半舊生
鐵騎士避人失控亡 攔車休班關員不被檢控 警：報告交死因庭 死者女友：期望不高，仍感憤怒
鐵騎士避人失控亡 攔車休班關員不被檢控 警：報告交死因庭 死者女友：期望不高，仍感憤怒
亦園路謀殺案增至15人被捕 荃灣海濱檢兩刀
亦園路謀殺案增至15人被捕 荃灣海濱檢兩刀
打科興胸痛不治 男子裁死於自然
打科興胸痛不治 男子裁死於自然
稱曾考察「冒牌磚」公司註冊地 UBlok：如荒廢堆場
稱曾考察「冒牌磚」公司註冊地 UBlok：如荒廢堆場
夜視器可查40層 冷氣滴水處理增25% 食環：全港黑點逾300 巡查焦點日轉夜
夜視器可查40層 冷氣滴水處理增25% 食環：全港黑點逾300 巡查焦點日轉夜
行內街避滴水 候車客「習慣也無奈」
行內街避滴水 候車客「習慣也無奈」
戶戶送清盤人棄索16萬訟費 外賣員：釋重負
戶戶送清盤人棄索16萬訟費 外賣員：釋重負
精神病漢認放火誤殺鄰居 判無限期醫院令
精神病漢認放火誤殺鄰居 判無限期醫院令
康城拆主力牆案 業主擬爭議案發思想狀態
康城拆主力牆案 業主擬爭議案發思想狀態
公屋聯會調查：資助屋設計 46%人盼附家電
公屋聯會調查：資助屋設計 46%人盼附家電
全運首日購票 線上1分鐘門市1句鐘 統籌辦：中旅需時熟習流程 已商檢討
全運首日購票 線上1分鐘門市1句鐘 統籌辦：中旅需時熟習流程 已商檢討
表演賽撥款公私比 團結基金倡3：7
表演賽撥款公私比 團結基金倡3：7
廉署港協馬會合辦 「體育管治誠信聯盟」啟動
廉署港協馬會合辦 「體育管治誠信聯盟」啟動
警騙「遮仔會」9‧9判 官：求情信背景報告矛盾
警騙「遮仔會」9‧9判 官：求情信背景報告矛盾
黎智英案陳辭完擇日判 官拒就華制裁美售武採司法認知 稱無關
黎智英案陳辭完擇日判 官拒就華制裁美售武採司法認知 稱無關
跨部門反恐演習首直播 李：檢討優化
跨部門反恐演習首直播 李：檢討優化
被懸紅林千淦 父遭國安警帶署助查
被懸紅林千淦 父遭國安警帶署助查
非本地新生增至49% 港大工程：利多元學習
非本地新生增至49% 港大工程：利多元學習
創類器官測疫苗效用 港大：準過傳統試驗
創類器官測疫苗效用 港大：準過傳統試驗
勞福局職員政總危坐 局方跟進
勞福局職員政總危坐 局方跟進
潮行GBA：閒遊東澳
潮行GBA：閒遊東澳
灣區手記：沒有杯麵 ／文：尚東美
灣區手記：沒有杯麵 ／文：尚東美
【Emily】教聯會購物區停業 周日清貨大減價 黃錦良話「升級」 重開後未必賣嘢為主
【Emily】教聯會購物區停業 周日清貨大減價 黃錦良話「升級」 重開後未必賣嘢為主
【Emily】氫巴設計賽 可贏免費搭城巴一年
【Emily】氫巴設計賽 可贏免費搭城巴一年
【Emily】海防館抗戰展 AI「老兵」答問
【Emily】海防館抗戰展 AI「老兵」答問
【Emily】浸大取錄9精英運動員 有輪椅港將
【Emily】浸大取錄9精英運動員 有輪椅港將
【Emily】湯文龍毛樂禮齊去印度出席法界會議
【Emily】湯文龍毛樂禮齊去印度出席法界會議