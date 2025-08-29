姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪

趁妻兒不在作案 事主拒絕不果

被告C.C.H.（現年35歲）報稱鋁窗工人，事主X患自閉症及輕度智障，案發介乎11至13歲。案情指出，X從未見過生父，母親和被告結婚後育有兩名兒子，一家五口居於葵涌石圍角邨單位；控罪發生於2021年某日至2023年9月，被告幾乎每晚都強姦X。

針對強姦事件，X的母親2021年某日在寓所洗澡，X的胞弟在房間睡覺。被告趁機前往X房間，用陰莖插入其陰道。2023年3月某日，被告再趁妻子洗澡時走入X房間，將陰莖插入X的私處。X曾要求被告別碰她，被告無反應，直至她大叫才停止動作。

根據案情，X的母親2023年8月陪同長子到醫院，幼子在房間睡覺，被告再到X房間強姦她。同年9月，被告兩次趁妻子洗澡時強姦X，過程和之前相似。X曾要求被告離開，腳踢被告腹部不果，被告重複說「再來一次」。不久，X的班主任談及如何保護自己，X始透露事件。

母撰求情信不提女兒 官：非常擔憂

至於非禮，被告某日和X外出時目睹有人撞到她胸部，她無反應。其後被告隔着上衣摸X胸部，稱要教她作出反應並滿足自己性慾。X回應稱「吓」，被告遂斥她未能保護自己。

法官陳嘉信昨稱，開庭前收到X母撰寫的求情信，信中無提及X、只講述被告和兩名兒子，情况「令人非常擔憂」（very alarming），惟若法庭索取創傷報告了解X近况，她要再次憶述案發經過，或會帶來傷害。陳官着辯方跟進，了解X母有否說話補充。案件押後至12月19日判刑，待索取被告的精神科及心理報告。

【案件編號：HCCC 396/24】