港聞

港聞二

鐵騎士避人失控亡 攔車休班關員不被檢控 警：報告交死因庭 死者女友：期望不高，仍感憤怒

【明報專訊】一名27歲男子今年初在九龍灣駕電單車被交通警察鐵馬追截，其間一名休班海關關員以身擋路，電單車失控撼樹及鐵柱，鐵騎士當場死亡，該名關員事後涉嫌干預汽車被捕。警方昨日回覆本報表示，經進一步調查及徵詢法律意見後，律政司通知不會就此案展開刑事檢控程序，男子已獲無條件釋放。死者女友梁小姐稱得悉結果後感憤怒，認為證據確鑿，「不至於一條罪行都告不入」。

被問停職否 海關：按程序處理

被問到涉案關員目前是否停職、海關有否做內部檢討以防同類事件發生，海關昨日未有正面回應，稱就查詢的相關事宜，部門會根據既定程序處理。警方稱已向死因裁判法庭提交調查報告，由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。

死者女友梁小姐昨向本報表示，死者母親日前接獲警方來函，當中稱由於無足夠證據，不會檢控涉案男子，已無條件釋放他。她說，本身對檢控涉案者的期望不高，得悉調查結果後仍感憤怒，無法還男友公道，即使涉案者並非涉及有網民提及的謀殺罪名，也至少涉及干預汽車罪等。被問有否跟進行動，她稱將由死者母親及弟弟決定，而即使有下一步行動，仍有待獲發男友死亡證後才可繼續。

曾與死者交往3年半的梁小姐，今年初接受本報訪問時形容對方是「終身伴侶、靈魂伴侶」。她昨稱，獲悉男友死訊後的這段日子「好難捱過」，即使試圖說服自己理性消化事件，但較早階段情緒仍是低落及鬱悶，一度萌生自殺念頭。她呼籲其他人把握當下、多與「最愛的人」留影，現時自己與男友的相片及回憶，成為「生活中的慰藉」。

事發今年1月3日，27歲黃姓電單車男司機，被交通警察鐵馬追截至九龍灣宏基街時，一名休班關員站在路中以身擋路，電單車與他擦身而過，繼而失控猛撼路旁大樹及鐵柱，黃當場死亡，警方當日以涉嫌干預汽車罪拘捕40歲休班男關員，他獲准保釋候查。

休班關員的舉動引起社會爭議，律師兼立法會議員江玉歡早前曾稱，行使公民拘捕權的前提是須合理懷疑事主干犯「可逮捕的罪行」、即可判監逾一年的罪行，認為關員是次無權行使公民拘捕權；如證實有刑事疏忽或罔顧他人安全，有可能被控誤殺，即使誤殺罪不成立，攔車舉動亦可能觸犯《道路交通條例》罪行。

根據《道路交通條例》，任何人無合法權限或合理辯解而登上一部車輛或干預該車輛任何部分，即屬觸犯干預汽車罪，可處罰款5000元及監禁12個月。

相關字詞﹕警方 律政司 電單車 休班海關 公民拘捕權 道路交通條例 海關

