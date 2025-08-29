明報新聞網
港聞

港聞一

黃校長甫上任遇學生被捕 「哪個校長受訓過？」

【明報專訊】迦密柏雨中學校長黃偉強在任6年，與今年文憑試（DSE）學生一樣，這趟學習旅程始於2019年，今年一起「畢業」。校長生涯甫開局，便碰上前所未有挑戰，2019年9月7日正式上任的第七天，幾百大埔居民聚集港鐵大埔墟站示威，有示威者破壞閘機，大批防暴警追捕，幾名迦密柏雨學生牽連其中，其中一人是該屆DSE學生，被警員包圍及警棍扑頭，縫了兩針、雙手骨折。

翻看當年港台報道，大量迦密柏雨校友關注事件，接着的上課天在校外組「人鏈」表達不滿；時任警察公共關係科總警司的謝振中在記者會交代，警方接獲情報該處有「暴力示威者會帶有致命武器」，而同袍面對危險，遂將人制服，該學生被控非法集結。

黃偉強發新聞稿稱對事件「十分難過和擔憂」，又與教師通宵留守大埔警署。兩天後，他再發文說連日獲校友支援，關心需否籌律師費，他表明暫無需要，讓校友「請勿掛心」。被捕學生事後亦發公開信提醒別人「莫被仇恨支配」。

約6年後事過境遷，黃偉強上月受訪時回望，當刻根本不懂處理，「哪個校長受訓處理過這些問題呢？沒有嘛，我們是做教育，不是從政，當時想法是要疏導學生的情緒，我以情行先，動之以情，說之以理，自然就會合法」。他深信學生一放學後很難「管」他們，唯有動之以情，呼籲勿到危險的地方，一知道學生不對，他一定出聲，「當時社會實在太熱血沸騰了，我希望學校是和平的地方，他們專心回來學習」。

現開槍事件禁學生外膳 訂麵包同甘

2019年10月某天，黃與校友對話，提及擔心對方、呼籲其「返屋企」，「一句話，即變成了帖文，另有人將『返屋企』製成WhatsApp sticker（貼圖）」，貼圖隨後在校友間廣傳。另一天其他區發生開槍事件，他早上宣布大埔很危險，禁止學生外出午膳，買了許多麵包讓學生充飢，盼藉此確保學生安全。

訪問邀約全推 「要幫學校平靜渡過」

黃偉強說，當年傳媒湧到學校邀約訪問，他逐一婉拒，「一次都不做」，笑言「政治是很複雜的事情，我不蹚渾水」，「我個人對一些事一定有立場，不過我的立場不重要，我要幫整間學校平靜地渡過危機」。經歷這一切，他說不曾放棄做校長，「神讓我渡過學校最大危機，這6年都很peaceful（和平）」。

（校長退休系列之二．完）

相關字詞﹕示威 拘捕 校長 黃偉強 迦密柏雨中學 反修例風波

