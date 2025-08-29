明報新聞網
迦密柏雨嚴規減辣 將卸任黃偉強：避風港角色不變 學生成校長 見證母校弱變強

【明報專訊】大埔名校迦密柏雨中學今年首有學生成為中學文憑試（DSE）「超級狀元」，學校現時被公認成績亮麗，數十年前開校之際卻屬「Band 5」弱勢學校。由教書至出任校長，黃偉強服務母校37年，即將退休，一直見證做教育的方式變遷。該校以校規嚴厲聞名，近年他嘗試扭轉風氣，堅持不變是盼校園有平靜環境，滋養學生成長。

明報記者 鄧佾文

黃校長是大埔人，兒時家裏賣魚，他年紀小小已對升學有想法，最想到九龍返學，笑言只想擺脫「鄉下仔」形象。他入讀何文田的培正中學一直升至中五，會考失利未能原校升中六，「唯有返大埔」，成為迦密柏雨中學首屆學生，「那時我覺得自己是人生失敗組，當時迦密是Band 5學校」。

會考失利轉入 首屆唯一直升大

初入學，他發現大部分中六同學公開試「遭遇差不多」，他記得校內很多好教師，年輕又有熱誠，他是該屆唯一直升大學的學生，到港大讀物理，稱全賴這班教師幫助。

他畢業後回母校教書，做過物理科主任，負責過升學輔導組，又帶領過學生事務，6年前升任校長，轉眼服務該校37年。他見證學校由昔日成績參差變為「Band 1」大埔名校，今年更首誕中學文憑試（DSE）「超級狀元」，學生何恩程7科奪5**，黃笑說為教育生涯劃上完美句號。

聞嚇怕叻學生 鬆規免毁同學底子

舊生都領教過迦密柏雨中學的嚴厲校規，諸如校內不准帶電話；早年曾有學校持份者反對區內建戲院，怕影響學生。連舊生兼歌手Serrini亦曾公開訴說母校嚴格，校規要求學生「不可標奇立異」，學生很壓抑，成長心聲啟發她寫成《放棄治療》的歌詞「跟着大隊我又至憎」。

黃校長說，接棒領導時有意識想扭轉風氣，亦撤走部分校規，例如留堂罰企。「因為真的遇過叻學生說『咁嚴，我不來迦密柏雨讀書了』，嚇怕了人」。他不諱言入讀該校的確辛苦，「我收了咁叻的學生，不想浪費他們的底子，要學多些」。他亦想學校拿揑好校政鬆緊，不願見學生的個性被扭曲，盼學生明白中學時期有很多成長挑戰，學校有一個平靜環境，滋養學生成長，「說我們嚴，可能是真的，但如何推論（嚴是不好）呢？我不信學生會被我們洗腦」。

黃校長又主動提起坊間戲謔該校名稱諧音「監獄撇雨中學」，笑道：「如果這是監獄，我就在這裏終身監禁了。」他認為這也源於誤解，事實是希望學校發揮避風港角色，不少校友重返母校教學已說明一二（見另稿）。

任內多資助未來將削 信後任可應對

該校副校長黃峻將接棒做校長。黃偉強說，上任前已知只做校長6年，反覆思量可有何作為，當初亦沒想過幾年下來爭取到數千萬元撥款，翻新一系列校園設施如改建房間變成「創科空間」，稱全靠天時地利人和。

可是現時經濟不景，政府正設法應對財赤，未來學校亦面對削減營運資助約一成等壓力。黃偉強說，信仰讓他明白「7年豐年，7年荒年」，深信團隊在無常之中可沉着應對前路的「荒年」。

（校長退休系列之二．完）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕校規 中學 退休 黃偉強 迦密柏雨中學

