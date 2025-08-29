公屋聯會調查：資助屋設計 46%人盼附家電

37%冀清水房 聯會倡列選項

公屋聯會今年5月中旬至7月中旬透過facebook發布網上問卷，了解18歲或以上人士對資助出售房屋設計的意見，共收集1069份問卷。結果顯示，46.3%受訪者較喜歡資助出售房屋附有基本裝修及家電，36.9%傾向「清水房」，後者主因是可按自己喜好裝修，前者主因能減少額外裝修開支。

近年新建成居屋常出現「開門見廁」，進門外觀引起爭議，房屋局長何永賢早前表示未來資助出售房屋單位大門不會直接對着廁所。今次調查中，54.6%受訪者認為「開門見廁」影響家具擺放位置，53.4%則稱會影響單位風水佈局。更改交樓標準方面，分別有逾四成受訪者同意可配置抽氣扇（46.6%）、升降式晾衣架（44.8%）、冷氣機（44.1%）等。另有55.8%希望增加會所設施。

公屋聯會總幹事招國偉認為，政府可以「先易後難」落實相關設計建議，先做涉及資源不多的建議，例如配置抽氣扇、移除廚房灶台，增設會所設施則可較長遠考慮。他強調並非要設豪宅式會所，而是希望房委會可在項目增設溫習室、活動室用作聯誼等設施，提升居民幸福感，相信不會對政府財政構成很大負擔，值得考慮。