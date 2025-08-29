明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公屋聯會調查：資助屋設計 46%人盼附家電

【明報專訊】政府早前表示今年起推售的房委會居屋項目會修改設計，如移除廚房灶台等不涉及法例與居民不太需要的設施。公屋聯會調查發現，46.3%受訪市民較喜歡房委會資助出售房屋附有基本裝修及家電。聯會建議，房委會可研究在未來較大型的出售屋苑同時提供「清水房」與附有基本設施的單位，讓申請者選擇。

37%冀清水房 聯會倡列選項

公屋聯會今年5月中旬至7月中旬透過facebook發布網上問卷，了解18歲或以上人士對資助出售房屋設計的意見，共收集1069份問卷。結果顯示，46.3%受訪者較喜歡資助出售房屋附有基本裝修及家電，36.9%傾向「清水房」，後者主因是可按自己喜好裝修，前者主因能減少額外裝修開支。

近年新建成居屋常出現「開門見廁」，進門外觀引起爭議，房屋局長何永賢早前表示未來資助出售房屋單位大門不會直接對着廁所。今次調查中，54.6%受訪者認為「開門見廁」影響家具擺放位置，53.4%則稱會影響單位風水佈局。更改交樓標準方面，分別有逾四成受訪者同意可配置抽氣扇（46.6%）、升降式晾衣架（44.8%）、冷氣機（44.1%）等。另有55.8%希望增加會所設施。

公屋聯會總幹事招國偉認為，政府可以「先易後難」落實相關設計建議，先做涉及資源不多的建議，例如配置抽氣扇、移除廚房灶台，增設會所設施則可較長遠考慮。他強調並非要設豪宅式會所，而是希望房委會可在項目增設溫習室、活動室用作聯誼等設施，提升居民幸福感，相信不會對政府財政構成很大負擔，值得考慮。

上 / 下一篇新聞

迦密柏雨嚴規減辣 將卸任黃偉強：避風港角色不變 學生成校長 見證母校弱變強
迦密柏雨嚴規減辣 將卸任黃偉強：避風港角色不變 學生成校長 見證母校弱變強
黃校長甫上任遇學生被捕 「哪個校長受訓過？」
黃校長甫上任遇學生被捕 「哪個校長受訓過？」
迦密柏雨教職員一半舊生
迦密柏雨教職員一半舊生
鐵騎士避人失控亡 攔車休班關員不被檢控 警：報告交死因庭 死者女友：期望不高，仍感憤怒
鐵騎士避人失控亡 攔車休班關員不被檢控 警：報告交死因庭 死者女友：期望不高，仍感憤怒
姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪
姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪
亦園路謀殺案增至15人被捕 荃灣海濱檢兩刀
亦園路謀殺案增至15人被捕 荃灣海濱檢兩刀
打科興胸痛不治 男子裁死於自然
打科興胸痛不治 男子裁死於自然
稱曾考察「冒牌磚」公司註冊地 UBlok：如荒廢堆場
稱曾考察「冒牌磚」公司註冊地 UBlok：如荒廢堆場
夜視器可查40層 冷氣滴水處理增25% 食環：全港黑點逾300 巡查焦點日轉夜
夜視器可查40層 冷氣滴水處理增25% 食環：全港黑點逾300 巡查焦點日轉夜
行內街避滴水 候車客「習慣也無奈」
行內街避滴水 候車客「習慣也無奈」
戶戶送清盤人棄索16萬訟費 外賣員：釋重負
戶戶送清盤人棄索16萬訟費 外賣員：釋重負
精神病漢認放火誤殺鄰居 判無限期醫院令
精神病漢認放火誤殺鄰居 判無限期醫院令
康城拆主力牆案 業主擬爭議案發思想狀態
康城拆主力牆案 業主擬爭議案發思想狀態
全運首日購票 線上1分鐘門市1句鐘 統籌辦：中旅需時熟習流程 已商檢討
全運首日購票 線上1分鐘門市1句鐘 統籌辦：中旅需時熟習流程 已商檢討
表演賽撥款公私比 團結基金倡3：7
表演賽撥款公私比 團結基金倡3：7
廉署港協馬會合辦 「體育管治誠信聯盟」啟動
廉署港協馬會合辦 「體育管治誠信聯盟」啟動
警騙「遮仔會」9‧9判 官：求情信背景報告矛盾
警騙「遮仔會」9‧9判 官：求情信背景報告矛盾
黎智英案陳辭完擇日判 官拒就華制裁美售武採司法認知 稱無關
黎智英案陳辭完擇日判 官拒就華制裁美售武採司法認知 稱無關
跨部門反恐演習首直播 李：檢討優化
跨部門反恐演習首直播 李：檢討優化
被懸紅林千淦 父遭國安警帶署助查
被懸紅林千淦 父遭國安警帶署助查
非本地新生增至49% 港大工程：利多元學習
非本地新生增至49% 港大工程：利多元學習
創類器官測疫苗效用 港大：準過傳統試驗
創類器官測疫苗效用 港大：準過傳統試驗
勞福局職員政總危坐 局方跟進
勞福局職員政總危坐 局方跟進
潮行GBA：閒遊東澳
潮行GBA：閒遊東澳
灣區手記：沒有杯麵 ／文：尚東美
灣區手記：沒有杯麵 ／文：尚東美
【Emily】教聯會購物區停業 周日清貨大減價 黃錦良話「升級」 重開後未必賣嘢為主
【Emily】教聯會購物區停業 周日清貨大減價 黃錦良話「升級」 重開後未必賣嘢為主
【Emily】氫巴設計賽 可贏免費搭城巴一年
【Emily】氫巴設計賽 可贏免費搭城巴一年
【Emily】海防館抗戰展 AI「老兵」答問
【Emily】海防館抗戰展 AI「老兵」答問
【Emily】浸大取錄9精英運動員 有輪椅港將
【Emily】浸大取錄9精英運動員 有輪椅港將
【Emily】湯文龍毛樂禮齊去印度出席法界會議
【Emily】湯文龍毛樂禮齊去印度出席法界會議