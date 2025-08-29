精神病漢認放火誤殺鄰居 判無限期醫院令

案情指出，被告馮進貴（現年60歲）原與妻兒居於新田圍邨豐圍樓一單位，自從家人遷出，被告在單位獨居多年。事發2022年4月24日凌晨近兩時，有鄰居聞到燒焦味，發現被告單位門口和客廳起火。鄰居開門逃生，當中28歲蕭姓事主和嫲嫲被困單位露台。消防員將兩嫲孫救出，事主留院4天不治，死因是一氧化碳中毒導致腦部和心臟缺氧。

醫生指妻兒離開增死念

家中焚物無意殺人

被告案發當晚被捕，在警誡下承認因心情不佳，在單位牀上燃燒雜物。被告過往確診妄想症、精神分裂及有抑鬱症狀，案發後接受精神科醫生診斷，顯示妻兒離開加劇被告的自殺念頭。此外，被告擔心單位會被房署收回、在新冠疫情期間不懂用「安心出行」等應用程式，導致心煩意亂和情緒低落。醫生認為被告無殺人意圖，只想燃燒物品企圖自殺。

辯方表示，被告明白且同意接受無限期醫院令。法官判刑稱，被告曾任廚師，直至1995年因精神問題無法工作，與妻兒關係亦受影響，長年獨居、足不出戶。法庭接納辯方說法，即案發時被告因精神錯亂影響判斷對錯的能力。綜合最新兩份精神科報告，被告病識感低、壓力下會展現多疑，有暴力傾向。法官接納報告建議，判處無限期醫院令。

【案件編號：HCCC 349、350/24】