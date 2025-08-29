戶戶送清盤人棄索16萬訟費 外賣員：釋重負

申索人為梅慶活，被告為Deliveroo Hong Kong Limited。根據申索書，梅的申索總額為157,662.56元，當中包括就有薪年假、有薪假期、2020年3月7日至今年4月6日的遣散費作出的申索。

官曾言追索「有啲匪夷所思」

案件本月11日提訊時，被告方要求梅支付約16.1萬元訟費，原因是公司清盤，若梅不支付，本案費用須由債權人支付。審裁官黃敏妮當時回應指「法庭覺得有啲匪夷所思」；梅則稱「我一定冇辦法支付」、「（戶戶送）畀啲良知、血性、人性，唔好亂向打工仔收錢」。

「工人始終都係被動嗰批」

昨日提訊前，被告方與梅達成和解協議。根據協議，梅即時撤回申索，雙方同意不會就本案一切事宜向對方申索訟費；案件最終毋須開庭處理。

梅在庭外表示，「心情輕鬆咗好多、如釋重負」，他基於很多不同原因而決定撤銷案件，自言年紀大又曾受工傷，身體問題導致他後來不能長時間工作。梅也表示對工人的處境感無奈，因為「工人始終都係被動嗰批」。

【案件編號：LBTC 1574/25】