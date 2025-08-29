明報新聞網
港聞

港聞二

夜視器可查40層 冷氣滴水處理增25% 食環：全港黑點逾300 巡查焦點日轉夜

【明報專訊】夏季冷氣機滴水問題日益嚴重，食環署昨日公布打擊冷氣機滴水的新行動策略，包括今年5月起以「洗樓」方式主動巡查和跟進全港300多個滴水黑點，並引入具紅外線夜視功能的調查系統，提升夜間取證效率。截至本月24日，食環署今年累計已處理約5200部冷氣機的滴水問題，較去年同期增加25%，較2023年同期則升3倍。署方強調會配合法例修訂及地區宣傳教育，冀市民共同承擔維修責任，改善公共環境衛生。

食環署助理署長（行動）溫智舜昨稱，冷氣機滴水問題在夏季尤為嚴重，每年接獲逾3萬宗投訴，集中於夜晚及清晨，為調查帶來一定挑戰；由於本港樓宇密度高，冷氣機常設於較高位置甚至被遮擋物阻隔，檢查人員難以即時鎖定滴水源頭。

為提高效率，溫智舜稱署方今年除了恆常處理冷氣機滴水個案，亦會「主動出擊」針對全港300多個主要黑點執法，其中30個包括巴士及小巴站等對市民造成較大滋擾的黑點則會加密巡查。

他透露，署方早前與物流及供應鏈多元技術研發中心合作研發出「冷氣機滴水調查系統」，透過配備紅外線夜視鏡頭，低光環境下亦能清晰捕捉滴水影像，避免以往以肉眼及強光電筒調查，大幅縮短蒐證時間。

暗夜蒐影像 免用強光電筒

去年5月引入的第一代調查系統偵測範圍為60至70米、即約20層樓高，以人手對焦；今年5月引入的第二代系統偵測範圍則提升至120米、即約40層樓高，並可自動對焦。署方調整人手分配，由以往七成人手集中日間調查，轉為七成人手於夜間調查，加強針對冷氣機滴水的高峰時段。全港現時有19部第一代及19部第二代調查系統運作。

食環署油尖區環境衛生總監陳家俊提到，油麻地加士居道383至389號過去為嚴重滴水黑點，涉約270部冷氣機，曾嚴重滋擾候車市民；署方聯同社區力量加強宣傳，並於夜間用紅外攝錄系統追蹤滴水源頭，配合物管公司與業主溝通，要求維修接駁至中央去水管，數月後情况大幅改善。

署方稱截至本月24日，今年已發出約5230張「妨擾事故通知」，並妥善處理約5200宗個案。獲發「妨擾事故通知」者須於指明期限處理問題，否則可被檢控。

今年暫5230妨擾通知

處理5200宗

《2025年公眾衛生及市政（修訂）條例》本月17日生效，包括進入單位調查的時間由「朝七晚七」延至「朝七晚十」。不遵從「妨擾事故通知」的最高罰款由1萬元增至2.5萬元，不遵從「妨擾事故命令」的最高罰款由2.5萬增至5萬元。

