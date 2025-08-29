明報新聞網
港聞

港聞二

潮行GBA：閒遊東澳

【明報專訊】廣東今年力推海島旅遊，新開多條航線及興建島上配套設施，珠海東澳島是其中一個熱門目的地。東澳島除了陽光沙灘、海鮮大餐，還有網紅沿海棧道「山海雲道」、「玻璃教堂」等打卡點，亦有清代銃城等歷史遺蹟，是情侶同遊、家庭親子好去處。

明報記者 林迎

講到東澳島，不得不提珠海著名電器企業「格力集團」。自2009年，格力與珠海萬山海洋實驗開發區簽約，主導東澳島全部開發，包括興建道路、水電設施及沙灘修復等，目標是將這座本來只有漁民居住的小島營造為珠三角高端旅遊地，標誌格力集團從電器主業向文旅轉型。2014年，格力東澳大酒店落成營運，至2022年東澳萬豪度假酒店開業，以及今年4月凱悅旗下的奢侈品牌阿麗拉（Alila）開設中國首家海島懸崖酒店，後兩者皆以格力為業主、分別授權萬豪及凱悅營運。

上月央視播出的音樂會《跟著歌聲去打卡．海島篇》亦以東澳島為主舞台，桂山島、外伶仃島等海島亦因該節目而知名度急升。節目攝製期間，追星族一度訂滿珠海來往東澳船票，甚至令珠海罕有登上全國主要城市擁堵排名的榜首，塞車程度比前一周增加56.84%。

現時珠海三大碼頭（香洲、九洲、橫琴）皆有船來往東澳島，深圳蛇口及機場碼頭亦有但班次較少，中山客運港將於今年10月前開通東澳島航線。相比距離不遠的桂山島，東澳島更悠閒，沒有文天祥《過伶仃洋》或國共內戰萬山海戰的歷史包袱，也沒遍佈全島的軍事設施，所以不時可見「飛手」用無人機航拍，一網打盡「鑽石沙灘」或是「山海雲道」的勝景。

東澳島碼頭附近是熱門商業街，海鮮市場、餐廳、商店皆集中於此。旁邊是電瓶車車站，島上酒店及民宿多數提供碼頭接送服務，同時有3條官方營運的電瓶車路線，在各大景點、酒店與碼頭間循環行駛，若想節省腳力是很好的選擇。乘客可先選定目的地，買票當天可隨上隨下。

東澳島亦是婚禮熱門地點，當地民政局可於現場頒發結婚證。島上蜜月公園設有一座三角形「玻璃教堂」，旁邊大草坪可舉行儀式，這裏一面靠山、三面環海，寓意「山盟海誓」。全島最高點是仿古觀景亭「蜜月閣」，新人可攀登1008級台階，一起敲響「一見鍾情」鐘。

若想「躺平」享受度假時光，預訂酒店時可選包含自助早餐、下午茶、晚餐的套餐組合，不同酒店和民宿還提供水療、兒童樂園、挖沙玩具、燒烤爐、旅拍、環島導覽等免費或收費服務，建議提前與客服溝通確認。

相關字詞﹕東澳島 珠海 潮行GBA 大灣區

