創類器官測疫苗效用 港大：準過傳統試驗

驗新冠抗體 證FDA低估效力

藥物需先做連串細胞系測試及動物測試，才可做臨牀試驗，而近年興起以人類人體生長因子組成的樣本，以培養類器官作測試。港大前年首次於「新冠病毒中和抗體檢測平台」，亦即鼻黏膜類器官平台做約10項新冠病毒抗體測試，發現被FDA撤銷使用的一款新冠抗體（VIR7831）有效性被低估，結果亦與這款抗體的臨牀研究結果脗合，仍能有效預防重症及死亡。

另外一款於動物實驗中有效的S2抗體，亦表現出遠高於細胞系測試所顯示的抗病毒功效，研究結果將於最新一期《美國國家科學院院刊》發表。

杜啟泓稱，抗體VIR7831最初曾被FDA批准使用，Omicron變異株出現後被撤銷許可；在類器官研究下，相信該抗體的有效性沒有當初預期般差。港大醫學院微生物學系助理教授周婕稱，類器官較傳統細胞系測試及猴子等動物測試更能反映人體抗體水平。她說類器官製造複雜，需保持穩定及可靠，希望日後取得ISO等本地及國際認證。

料類器官取代動物實驗 盼定標準

FDA正推動將類器官技術應用於藥物開發，今年4月公布擬逐步以類器官等測試方法取代動物實驗強制要求。杜啟泓相信未來類器官可用作一線測試，使用會進一步規範化，希望日後港大團隊可參與制定測試標準。他說尚需更多單株抗體出現，才能比對以確定類器官抗體檢測精準度。

參與研究的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇說，今次研究革新長期依賴細胞系抗體中和功效評估方法，類器官平台能更準確評估中和抗體實際療效，期望研究能成為未來檢測呼吸道病毒中和抗體的新一代「金標準」。