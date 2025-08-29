警騙「遮仔會」9‧9判 官：求情信背景報告矛盾

被告馬偉昌（47歲）昨身穿寫上「RESTART」的黑色襯衣應訊。辯方在西九龍裁判法院求情稱，曾任警員27年的被告，遭起訴後本可停薪留職，但選擇辭職，最終因本案失去事業、宿舍和婚姻，形容重犯機率「可算係零」。辯方又提及，案發後被告再沒向「遮仔會」申請貸款，且被捕前已向「遮仔會」還清貸款，冀法庭判處非監禁式刑罰。

辯方稱溝通誤會 索社服報告

王官提及，被告求情信稱「真的深感後悔自己今次犯錯」，背景報告卻顯示他維持審訊時開脫罪責說法，即出於無心之失漏報貸款。

王官說，若被告覺得犯下無心之失，法庭不會接納他有悔意；辯方索取指示後確認被告承認明知故犯，準備背景報告時或有溝通誤會。

另外，王官關注，背景報告顯示被告因結婚、家庭開支及處理兒子喪禮欠債，關注有否其他原因令他欠債50多萬；辯方稱沒有，被告是因「債冚債」和利息導致欠債50多萬。王官聽罷求情後押後至9月9日判刑，以待索取社服令報告，同時強調開放所有判刑選項。

【案件編號：WKCC 5249/24】