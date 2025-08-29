表演賽撥款公私比 團結基金倡3：7

文體旅局表示會參考團結基金建議，繼續致力提升香港體育產業競爭力，重申最近已完成「M」品牌計劃檢討，新一輪措施目的更有策略、有效和精準分配資源。

團結基金的報告提出22項政策建議，包括將表演賽配對基金比例從現時1：1改為企業與政府「七三比」（見表）。研究經理周國心表示，表演賽着眼於吸引觀眾入場，而過往幾年「M」品牌表演賽入場率較浮動，應由主辦單位承擔更高投資風險，下調配對基金比例後政府亦可預留更多資金支持其他賽事類別。

設新品牌專資助新穎賽事

報告亦建議新增「Young」品牌，專門資助新穎又具潛力的賽事，資助上限1000萬元。周國心認為有助吸納國際大師賽、青少年賽事和全國職業聯賽移師香港，大師賽參與者消費能力較高，青年賽選手則較年幼，多與家人同行，皆能帶動本港住宿、餐飲及商務需要。

另外，政府擬合法化籃球博彩，正待立法會審議修例草案。報告建議利用籃球及現有足球博彩收益成立體育產業發展基金，每年可將兩者博彩總淨投注金中至最2%，即約4億元注入基金，支援體育、專業人才及職業球隊等發展。團結基金副總裁水志偉表示，4億元與新加坡政府資助F1大獎賽的金額相若，相信能為本港舉辦大型國際賽事提供資金基礎。