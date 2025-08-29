明報新聞網
港聞

港聞二

表演賽撥款公私比 團結基金倡3：7

【明報專訊】文體旅局上周公布「M」品牌改革方案，聚焦贊助世界級水平的「大型體育賽事」，並限制每半年資助最多3項「表演賽／邀請賽」。團結香港基金昨公布體育盛事的研究報告，建議局方再降低「M」品牌對表演賽的配對撥款比例至政府三成、企業七成，並增設專項撥款，資助新穎而具潛力的賽事。

文體旅局表示會參考團結基金建議，繼續致力提升香港體育產業競爭力，重申最近已完成「M」品牌計劃檢討，新一輪措施目的更有策略、有效和精準分配資源。

團結基金的報告提出22項政策建議，包括將表演賽配對基金比例從現時1：1改為企業與政府「七三比」（見表）。研究經理周國心表示，表演賽着眼於吸引觀眾入場，而過往幾年「M」品牌表演賽入場率較浮動，應由主辦單位承擔更高投資風險，下調配對基金比例後政府亦可預留更多資金支持其他賽事類別。

設新品牌專資助新穎賽事

報告亦建議新增「Young」品牌，專門資助新穎又具潛力的賽事，資助上限1000萬元。周國心認為有助吸納國際大師賽、青少年賽事和全國職業聯賽移師香港，大師賽參與者消費能力較高，青年賽選手則較年幼，多與家人同行，皆能帶動本港住宿、餐飲及商務需要。

另外，政府擬合法化籃球博彩，正待立法會審議修例草案。報告建議利用籃球及現有足球博彩收益成立體育產業發展基金，每年可將兩者博彩總淨投注金中至最2%，即約4億元注入基金，支援體育、專業人才及職業球隊等發展。團結基金副總裁水志偉表示，4億元與新加坡政府資助F1大獎賽的金額相若，相信能為本港舉辦大型國際賽事提供資金基礎。

上 / 下一篇新聞

迦密柏雨嚴規減辣 將卸任黃偉強：避風港角色不變 學生成校長 見證母校弱變強
黃校長甫上任遇學生被捕 「哪個校長受訓過？」
迦密柏雨教職員一半舊生
鐵騎士避人失控亡 攔車休班關員不被檢控 警：報告交死因庭 死者女友：期望不高，仍感憤怒
姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪
亦園路謀殺案增至15人被捕 荃灣海濱檢兩刀
打科興胸痛不治 男子裁死於自然
稱曾考察「冒牌磚」公司註冊地 UBlok：如荒廢堆場
夜視器可查40層 冷氣滴水處理增25% 食環：全港黑點逾300 巡查焦點日轉夜
行內街避滴水 候車客「習慣也無奈」
戶戶送清盤人棄索16萬訟費 外賣員：釋重負
精神病漢認放火誤殺鄰居 判無限期醫院令
康城拆主力牆案 業主擬爭議案發思想狀態
公屋聯會調查：資助屋設計 46%人盼附家電
全運首日購票 線上1分鐘門市1句鐘 統籌辦：中旅需時熟習流程 已商檢討
廉署港協馬會合辦 「體育管治誠信聯盟」啟動
警騙「遮仔會」9‧9判 官：求情信背景報告矛盾
黎智英案陳辭完擇日判 官拒就華制裁美售武採司法認知 稱無關
跨部門反恐演習首直播 李：檢討優化
被懸紅林千淦 父遭國安警帶署助查
非本地新生增至49% 港大工程：利多元學習
創類器官測疫苗效用 港大：準過傳統試驗
勞福局職員政總危坐 局方跟進
潮行GBA：閒遊東澳
灣區手記：沒有杯麵 ／文：尚東美
【Emily】教聯會購物區停業 周日清貨大減價 黃錦良話「升級」 重開後未必賣嘢為主
【Emily】氫巴設計賽 可贏免費搭城巴一年
【Emily】海防館抗戰展 AI「老兵」答問
【Emily】浸大取錄9精英運動員 有輪椅港將
【Emily】湯文龍毛樂禮齊去印度出席法界會議
