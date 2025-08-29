全運首日購票 線上1分鐘門市1句鐘 統籌辦：中旅需時熟習流程 已商檢討

旺角乾等1小時 灣仔排1小時

記者昨早分別到訪灣仔和旺角的中旅社線下門票指定銷售點，兩處皆有市民稱購票流程緩慢。在旺角中旅社購買3張票的Marco昨早11時許到場購票，毋須排隊，但仍要花約1小時始購得。他說，職員先要求填表，填寫中英文全名、證件號碼、聯絡電話及電子郵箱，再揀選座位。被問及為何需等約1小時，他相信「可能全國網絡同時開賣」，笑言「幸好在有冷氣地方等」，理解及體諒購票需時。

至於灣仔中旅社，數名市民昨早9時已到場填寫表格，排第四的陳先生等待近一小時仍未到櫃枱，不滿時間過長。潘同學則憂未能購票，提早一小時到場，順利購得沙排及男子手球門票，他說到場購票是希望取得實體票留念。

全運會統籌辦稱，昨日是開賣首日，工作人員需時熟習流程，統籌辦已與中旅社及票務系統服務商檢討流程及即時跟進，並會保持緊密聯繫，確保售票運作暢順。

網只列線上配額 多位未能揀

本報記者昨早10時亦實測網上購票，以七欖為例，於官方票務網站揀選「立即購買」後，可選擇11月12至14日場次，再按「選座購買」後，頁面會提供座位表，可自行揀選座位，但記者發現尾場只有其中21個區可供選擇，尚有約60個區未開放售票。統籌辦稱，香港賽區門票分別在線上線下同步公售，在官方票務平台只能看到分配於線上銷售門票的狀况，強調會定時檢視銷售情况調配線上線下門票數量。

由於各賽事門票均實名制，市民揀選座位後須填寫觀賽人姓名、證件類型及號碼，可選擇電子票或紙質票，亦可選擇使用不同電子付款方式；購票後系統會發送確認電郵，提示可通過官方票務網站或微信小程序中的票夾查看電子票，電子票列明「二維碼截屏無法核驗入場」。

截至昨午4賽區售出9000

根據內媒報道，粵港澳三地本階段開售的17個項目，公眾可購門票約70萬張。統籌辦稱，截至昨午5時香港賽區4項賽事線上線下門票共售出逾9000張。

截至昨晚9時，男籃U22項目尾場最貴500元門票幾近售罄，僅餘3個座位。