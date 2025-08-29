明報新聞網
港聞

港聞二

全運首日購票 線上1分鐘門市1句鐘 統籌辦：中旅需時熟習流程 已商檢討

【明報專訊】第15屆全運會11月開鑼，門票昨早10時起於線上線下同步開售，其中香港賽區4個競賽項目票價由55至549元。本報記者昨早實測官方網站購買港區賽事門票，過程暢順，只需約一分鐘便購得，並可自行揀位，惟各場賽事僅開售部分區域座位。記者昨亦到兩處線下銷售點觀察，有市民等候近一小時始購到。全運會統籌辦回覆本報稱，截至昨午5時港區4項賽事線上線下共售出逾9000張門票，線下輪候時間長則已與中旅社及票務系統服務商檢討流程及即時跟進。

旺角乾等1小時 灣仔排1小時

記者昨早分別到訪灣仔和旺角的中旅社線下門票指定銷售點，兩處皆有市民稱購票流程緩慢。在旺角中旅社購買3張票的Marco昨早11時許到場購票，毋須排隊，但仍要花約1小時始購得。他說，職員先要求填表，填寫中英文全名、證件號碼、聯絡電話及電子郵箱，再揀選座位。被問及為何需等約1小時，他相信「可能全國網絡同時開賣」，笑言「幸好在有冷氣地方等」，理解及體諒購票需時。

至於灣仔中旅社，數名市民昨早9時已到場填寫表格，排第四的陳先生等待近一小時仍未到櫃枱，不滿時間過長。潘同學則憂未能購票，提早一小時到場，順利購得沙排及男子手球門票，他說到場購票是希望取得實體票留念。

全運會統籌辦稱，昨日是開賣首日，工作人員需時熟習流程，統籌辦已與中旅社及票務系統服務商檢討流程及即時跟進，並會保持緊密聯繫，確保售票運作暢順。

網只列線上配額 多位未能揀

本報記者昨早10時亦實測網上購票，以七欖為例，於官方票務網站揀選「立即購買」後，可選擇11月12至14日場次，再按「選座購買」後，頁面會提供座位表，可自行揀選座位，但記者發現尾場只有其中21個區可供選擇，尚有約60個區未開放售票。統籌辦稱，香港賽區門票分別在線上線下同步公售，在官方票務平台只能看到分配於線上銷售門票的狀况，強調會定時檢視銷售情况調配線上線下門票數量。

由於各賽事門票均實名制，市民揀選座位後須填寫觀賽人姓名、證件類型及號碼，可選擇電子票或紙質票，亦可選擇使用不同電子付款方式；購票後系統會發送確認電郵，提示可通過官方票務網站或微信小程序中的票夾查看電子票，電子票列明「二維碼截屏無法核驗入場」。

截至昨午4賽區售出9000

根據內媒報道，粵港澳三地本階段開售的17個項目，公眾可購門票約70萬張。統籌辦稱，截至昨午5時香港賽區4項賽事線上線下門票共售出逾9000張。

截至昨晚9時，男籃U22項目尾場最貴500元門票幾近售罄，僅餘3個座位。

相關字詞﹕全運會 全運㑹2025

