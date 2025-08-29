明報新聞網
港聞

港聞二

跨部門反恐演習首直播 李：檢討優化

【明報專訊】跨部門反恐專責組昨在啟德郵輪碼頭舉行「三層防範機制」成立後首個大型跨部門反恐演習，並首次在電視及網上直播，專責組高級警司梁偉基期望提升部門就防範恐怖主義的協調及應變。本港今年11月和12月分別承辦全運會部分項目及舉行立法會選舉，他稱本港恐怖主義威脅維持中度，但恐怖和極端分子往往喜歡襲擊大型活動，容易達至不同意識形態目標，故不會掉以輕心，做好反恐防範。

500人員參與 模擬郵輪碼頭刀槍戰

是次演習模擬恐怖分子企圖乘搭郵輪到本港發動襲擊，於郵輪碼頭大堂展開刀襲及槍擊，其同黨隨後脅持一艘客船，與警方於船上槍戰。共約500名人員參與代號「勇光」的演習，除保安局及反恐專責組6個成員部門外，海事處、政府化驗所、醫管局及啟德郵輪碼頭人員亦參與及協助籌備演習，屬歷來最多部門參與一次。

另外，政府今次安排電視及網上直播演習，讓市民收看現場實况，同時邀請近200名社區和青少年團體義務參與演習，涵蓋不同界別和年齡層，提高公眾反恐意識。

去年《施政報告》提出引入「三層防範機制」，由「行政長官反恐督導組」領導，保安局長轄下「反恐統籌組」協調各紀律部隊7個預防工作小組。

特首李家超昨在facebook稱，演習期間與政務司長陳國基在政府緊急事故監察及支援中心透過直播監察現場，並聽取保安局長鄧炳強匯報，演練後再即時主持會議總結成果。他稱是次演習「開創性」直播，有效提升公眾參與度，認為須檢討直播安排並在下一階段優化。

相關字詞﹕演習 啟德郵輪碼頭 三層防範機制 跨部門反恐專責組

