黎智英案陳辭完擇日判 官拒就華制裁美售武採司法認知 稱無關

黎向旁聽席打招呼被叫停

案件昨在西九龍法院（借代高等法院）續審。黎智英身穿米色西裝、佩戴黑色粗框眼鏡，由4名懲教人員押入被告欄應訊。黎在被告欄坐下後曾向公眾席揮手、合十雙手和豎起拇指，以不同方式向旁聽席打招呼，一度被身旁的懲教人員示意停止。

根據控方指控，黎智英在《港區國安法》實施後繼續提倡制裁、封鎖或其他敵對行動，包括在訪談節目Live Chat with Jimmy Lai指出，對中國實施科技禁運可提升台灣的「戰略地位」，讓美國利用台灣作為對抗中國的籌碼。辯方早前呈交的書面結案陳辭，亦觸及制裁和台灣事務相關議題，包括提及中國曾制裁某些人、美國跟台灣維持「穩健關係」，以及美國曾對台售武，並邀請法庭就着它們行使司法認知。法官昨頒布決定，拒就上述議題行使司法認知，稱中國曾否制裁某些人及美國有否對台售武跟本案無關。

辯方周一呈修改版書面陳辭

另外，法官透露，黎智英一方書面陳辭亦提到，《蘋果》具影響力並引起社會共鳴、聯合國大會一直都有建議實施制裁，以及案中被指跟黎智英有聯繫的美國前駐港總領事郭明瀚的職責等。法官認為，案中沒證據支持上述三者，只屬辯方意見。

控辯雙方昨完成口頭結案陳辭，辯方將在下周一（1日）呈交修改版本的書面結案陳辭。休庭前，辯方資深大律師彭耀鴻關注法庭預計何時頒布裁決，形容這是「斗膽」的問題。法官杜麗冰稱：「我們將適時通知各方。」

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（黎智英案）