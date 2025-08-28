明報新聞網
港聞

港聞二

【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案

【明報專訊】今屆立法會10月結束，選委界別議員江玉歡（Doreen）噚日喺facebook公布「年度工作報告」，回顧4年任期嘅心路歷程，佢喺序言文末提到「如今任期將滿，我心裡沒有不捨的悵然，只有踏實的坦然」，又話「即便不再以『立法會議員』的身份服務大家」，都會「換一種方式留在這片土地」，引來揣測佢係咪決定到今屆任期止步。Emily問Doreen去向，佢話係唔係爭取連任「目前冇一個定案」，亦取決於選民、市民係咪繼續支持，「或者佢哋覺得，仲需唔需要呢類人喺香港嘅政治環境同議會制度下呢？」

Doreen回覆Emily查詢話「多謝關心」，佢解釋「不論選定係唔選，4年任期今次一定係最後一份工作報告，而寫呢份報告就唔應該存在我會唔會再連任」，連任亦涉及選舉嘅問題。佢話，過去4年工作都冇因為「要爭取連任所以要去做啲嘢出嚟」。Doreen以往評論唔同類型議題，甚至不時質疑政府做法，被問到認唔認同自己予人「敢言」觀感，佢笑言「我只係有嗰句講嗰句，我只係普通市民，想講番普通市民嘅心底說話」。

話冇「中間人」勸退 提名期前決定

至於有冇任何「中間人」勸退佢唔競逐連任，Doreen話「冇」，亦唔會左右到佢。佢話相信會喺臨近提名期做決定，而9月立法會復會後有多條重要法案要處理，亦有《施政報告》公布，精力會先放喺處理好工作，希望能夠好好咁享受未來餘下數月，為今屆任期畫完美句號。

