低壓區進入南海 今或掛1號波

翻查資料，今年至今已有7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，當中兩個是未命名的熱帶低氣壓。

料今日有驟雨雷暴狂風

天文台預料，位於南海中北部的廣闊低壓系統會在今日發展為熱帶氣旋，隨後移向海南島及其以南海域，但其強度有變數；在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪；除非該低壓系統顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機率較低。

天文台表示，隨着該低壓系統遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉，而另一個高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟雨，預測下周一（9月1日）開學日氣溫介乎27℃至31℃，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，日間短暫時間有陽光。