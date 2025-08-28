明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

低壓區進入南海 今或掛1號波

【明報專訊】天文台昨日發出特別天氣提示，指位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，若該低壓於今早進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，屆時會考慮發出1號戒備信號。天文台又稱，與高空擾動相關的強雷雨區正影響南海東北部，會在今日影響珠江口一帶，預料本港今日有驟雨、雷暴及狂風，今早及日間雨勢有時頗大，提醒市民出門前留意天文台最新天氣消息及警告。

翻查資料，今年至今已有7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，當中兩個是未命名的熱帶低氣壓。

料今日有驟雨雷暴狂風

天文台預料，位於南海中北部的廣闊低壓系統會在今日發展為熱帶氣旋，隨後移向海南島及其以南海域，但其強度有變數；在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪；除非該低壓系統顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機率較低。

天文台表示，隨着該低壓系統遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉，而另一個高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟雨，預測下周一（9月1日）開學日氣溫介乎27℃至31℃，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，日間短暫時間有陽光。

相關字詞﹕熱帶氣旋

上 / 下一篇新聞

英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加