報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑

被告黃志榕（72歲，退休人士）。控罪指他在今年2月1日及23日在聚魚道休憩花園，企圖殘忍地虐待狗隻，或因胡亂或不合理地作出某種行為，而企圖導致該狗隻受到任何不必要的痛苦。辯方庭上求情時提及，被告為表悔意，託家人代捐5000元予愛護動物協會。

橋底取老鼠藥 冀狗中毒亡

控方案情指花園清潔工在2月21日晚發現地上有藍色顆粒狀物體，職員接獲報告後，從閉路電視紀錄發現被告在同月1日下午將不明物體散落公園花盆。職員之後在該處發現一個印有「老鼠蠟」的膠袋，並報警求助。

公園保安同月23日再發現藍色顆粒，職員報警。警方當晚在大角嘴發現被告，並將他截停調查。被告在警誡下稱曾在公園被狗咬腳，故從天橋底取老鼠藥，兩度散落在公園地上報復，冀狗服藥後中毒死亡；但又指曾在家鄉見過有人服5粒老鼠藥仍沒死去，不知狗服用會否死亡。化驗所報告顯示藍色顆粒屬老鼠藥。

旺角警區刑事調查隊第10隊督察葉皓霖稱，案中沒動物受傷害，並將與各界合力打擊殘酷對待動物，及提升對動物福祉的關注。

【案件編號：WKCC 2936/25】