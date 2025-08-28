明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞

孫玉菡早前指優化計劃至去年上半年始批出首批名額，若以數據為本，應待該批名額期限屆滿，完整檢視流程及相關因素，並配合今年底展開的人力推算中期更新。他預料明年上半年完成檢討，有結果前計劃仍接受申請。

不過，勞聯勞工界立法會議員周小松對做法有保留，稱目前包括飲食業在內輸入外勞較多的行業，因經營情况轉差，人手需求下降，從業員失業率持續惡化，促當局考慮檢討期間暫緩放寬規定。

當局下月起要求申請輸入初級廚師及侍應外勞的僱主，在4周本地招聘期內到勞工處就業中心實地招聘。他建議實地招聘的次數和時數應與僱主欲輸入的外勞人數掛鈎，如僱主申請輸入大量外勞，理應每周進行更多時數或天數的實地招聘。

周也提到，目前行政制裁最高處分僅為撤銷配額及禁止最長兩年內再申請，阻嚇力有限，建議當局研究延長禁止申請輸入外勞時間、處以行政罰款等，以提高阻嚇力。

梁子穎：外勞多過本地人 比例存漏洞

工聯會立法會議員梁子穎認為，目前行政制裁並非實質懲罰，促當局設懲罰機制，增添阻嚇力。他指計劃仍有不少漏洞，包括本地工人與外勞的2：1比例，以全公司本地僱員人數作計算，「變相外勞工人可多於本地工人」，建議改以同一工種本地工人數目計算相關比例。

梁說倘政府無意暫緩計劃，則應推出更多措施保障本地工人，包括提高本地工人與外勞比例、公開輸入外勞僱主名單讓工會協助監察等。