港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍

港鐵目前在各鐵路站停車場提供泊車轉乘優惠，適用於上午5時半至翌日凌晨1時，大部分以每小時收費，香港站、九龍站及青衣站停車場若屬機場快線泊車外遊，則設日泊收費（見表）。

議員促恢復日泊收費 助疏導交通

錦上路站臨時露天停車場以往的泊車轉乘計劃以日泊收費，周一至五為68元，周六日及公眾假期70元，意即平日泊車轉乘「泊足」優惠時段上午5時半至翌日凌晨1時，亦只收68元。不過，新室內停車場啟用後，泊車轉乘優惠改為每半小時收6元，上述同一時段泊車收費大增至超過200元，「朝8晚8」計也需144元，為舊收費2至3倍。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，室內停車場「靚咗、乾淨咗、又有充電、唔使日曬雨淋」，價錢有合理調整無可厚非，但升幅在現時經濟環境下猶如「搶錢」，而在鐵路站泊車轉乘可有效疏導交通，尤其錦上路站為新界西北出入口，促港鐵恢復日泊優惠。

民建聯周浩鼎月初亦去信港鐵就收費水平表達關注，他指許多居民清晨或深夜用停車場，新收費取消「全日封頂」，加重居民負擔，倡港鐵調低收費或恢復全日泊收費。周浩鼎本月中在facebook透露收到港鐵回覆，港鐵在信中指新停車場設655個泊車位，包括610個私家車位及45個電單車位，與臨時停車場無論在設施、配套及管理方面不盡相同，不宜直接比較，又稱會密切留意新停車場使用情况及收費是否具市場競爭力，下月1日起港鐵會因應新場啟用提供優惠，泊8小時或以上可減20元。

港鐵昨回覆稱，新停車場位置無縫連接錦上路站出入口，轉乘港鐵更便利，其設施及服務質素亦大大提升，重申會密切留意停車場使用情况，持續優化使用者體驗。