議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」

曾為港鐵工程師的立法會議員張欣宇稱，港鐵一向在審批物料時會檢視呈報的物料檢驗報告，他相信有假貨可流入工地，即代表背後或涉假文件、屬刑事及欺詐，認同應交執法機關處理。張認為，港鐵需檢討為何在現有機制下引入了假貨，「是現有機制無效，還是未有完整執行」，尤其當中若涉假文件，港鐵應交代為何未能發現，「同事有無跟足程序檢查？是檢查有遺漏，還是有心（讓假文件通過）？」

張欣宇促加強審核機制

張稱，港鐵未來有大量工程，工地牽涉大量物料，有假貨流入的可能只會愈來愈大，港鐵須加強審核機制，增加對物料供應鏈的抽查，尤其授權書及測試報告的真偽。

實政圓桌田北辰分析，物料及文件造假亦分兩個方向，一是假冒品牌，即或只涉假授權書，但實際上物料質素可能仍合規，二是連物料檢驗報告亦造假，認為兩種造假均「唔收貨」，但如屬後者情况是十分嚴重，因物料無經認可測試便使用會引起安全問題，港鐵務須再向公眾交代。

本身是律師的選委界議員江玉歡稱，一般若在港從內地採購懷疑冒牌產品，版權人可在兩地追討刑事及民事責任，若涉製造環節的責任，適用內地法律；銷售及使用侵權品則可在港處理。她說，在香港，刑事層面或涉違反《商品說明條例》或行使虛假文件；民事訴訟則可向法院申請禁制令禁制冒牌品，並向侵權者索償聲譽及貨品損失。

律師：民事判決可於中港執行

律師朱喬華指出，《內地民商事判決（相互強制執行）條例》去年1月生效，香港與內地法院的民事判決可於雙方司法管轄區強制執行，包括處理商標爭議。他續稱，如有人取得報價僅為操控價格，可屬違反《防止賄賂條例》及《競爭條例》下的欺詐。