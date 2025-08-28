明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」

【明報專訊】前日回覆本報時首度承認曾拆除東涌東站工程冒牌磚，港鐵昨發稿進一步披露，是自6月初收到YTONG產品在港獨家總代理「捷威」發出電郵後，才指示總承建商核查事件。就港鐵指稱對分判商提供的物料和文件之真實性有疑慮，有立法會議員相信，即事件涉假貨及假文件，港鐵應調查及檢討為何在現有審查機制下未能發現假文件，以致最終有假貨流入工地，「到底係同事檢查漏，定係有心，要查清楚」。

曾為港鐵工程師的立法會議員張欣宇稱，港鐵一向在審批物料時會檢視呈報的物料檢驗報告，他相信有假貨可流入工地，即代表背後或涉假文件、屬刑事及欺詐，認同應交執法機關處理。張認為，港鐵需檢討為何在現有機制下引入了假貨，「是現有機制無效，還是未有完整執行」，尤其當中若涉假文件，港鐵應交代為何未能發現，「同事有無跟足程序檢查？是檢查有遺漏，還是有心（讓假文件通過）？」

張欣宇促加強審核機制

張稱，港鐵未來有大量工程，工地牽涉大量物料，有假貨流入的可能只會愈來愈大，港鐵須加強審核機制，增加對物料供應鏈的抽查，尤其授權書及測試報告的真偽。

實政圓桌田北辰分析，物料及文件造假亦分兩個方向，一是假冒品牌，即或只涉假授權書，但實際上物料質素可能仍合規，二是連物料檢驗報告亦造假，認為兩種造假均「唔收貨」，但如屬後者情况是十分嚴重，因物料無經認可測試便使用會引起安全問題，港鐵務須再向公眾交代。

本身是律師的選委界議員江玉歡稱，一般若在港從內地採購懷疑冒牌產品，版權人可在兩地追討刑事及民事責任，若涉製造環節的責任，適用內地法律；銷售及使用侵權品則可在港處理。她說，在香港，刑事層面或涉違反《商品說明條例》或行使虛假文件；民事訴訟則可向法院申請禁制令禁制冒牌品，並向侵權者索償聲譽及貨品損失。

律師：民事判決可於中港執行

律師朱喬華指出，《內地民商事判決（相互強制執行）條例》去年1月生效，香港與內地法院的民事判決可於雙方司法管轄區強制執行，包括處理商標爭議。他續稱，如有人取得報價僅為操控價格，可屬違反《防止賄賂條例》及《競爭條例》下的欺詐。

相關字詞﹕田北辰 張欣宇 冒牌磚 東涌東站 港鐵

上 / 下一篇新聞

英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
低壓區進入南海 今或掛1號波
低壓區進入南海 今或掛1號波
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加