稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警

明報記者 孫澤芳 鄭律銘

運輸及物流局表示知悉港鐵已就事件報警，重申必須嚴肅處理「虛假資料、貨不對辦」等行為，會繼續與港鐵嚴肅跟進，要求港鐵採取適切措施，監督承建商嚴守合約規定，以確保工程質量。

港鐵早前稱，涉事物料用於砌造車站設備房間的非結構性間隔牆，分判商由總承建商透過招標聘用，工程今年6月開始。涉事港鐵工程合約編號1202，總承建商是「保華-中鐵建」聯營，分判商「堡柏建設（香港）有限公司」負責採購及進行涉事工程。

港鐵昨晚稱，6月初收到YTONG香港獨家總代理「捷威建材有限公司」，就合約內一名分判商提供的磚材是否來自獲授權生產商提出質疑，港鐵即以項目擁有人身分，指示總承建商徹底核查，多次透過總承建商要求負責的分判商提供磚材是採購自獲授權生產商的證明，但反覆追查核實分判商提交之文件後，分判商未能讓總承建商或港鐵滿意產品之真實性。

港鐵稱不礙進度無額外開支

港鐵遂根據昨天蒐集的資料報警，表示會全力配合警方調查。港鐵說，事件不影響工程整體進度，亦不會對港鐵帶來額外開支；並稱會研究進一步加強監察措施。

本報連日追訪所得，捷威表示在今年2月曾收到堡柏提供工程圖則要求報價，捷威向對方提供了檢測報告等技術文件後，未再收到對方接觸，亦無向對方供貨，之後發現現場疑用YTONG商標冒牌磚。本報曾向堡柏查詢上述情况是否屬實，未獲回覆。

德母公司已聯絡港鐵

YTONG品牌由德國集團Xella持有，僅授權內地「優博絡客新型建材（長興）有限公司」（Ublok）使用商標，再向香港捷威供貨。據了解，德國Xella集團已就事件與港鐵溝通。Ublok昨回覆本報稱，公司早於兩個月前通過市場反饋獲悉事件，之後即就「北京伊通建材有限公司」涉嫌侵權行為啟動行政舉報程序，以及致函另一間涉事公司要求說明情况。Ublok表明，與上述兩公司不存在任何形式的商業合作、技術授權或產品代理關係，亦未曾向他們提供正貨。

Ublok：與北京伊通無合作

Ublok表示，將持續通過市場監測和法律途徑維護品牌權益，正積極收集證據，同時已聯合德國Xella集團共同合作打擊跨境侵權，指行政調查程序正依法推進中。

據內地公司查冊工具「企企查」資料，被Ublok指控侵權的「北京伊通建材有限公司」今年1月初成立、註冊資本為5000萬元人民幣，法定代表人為高蒙蒙，地址在北京大興區，經營狀態為「存續」。「北京伊通」經營範圍廣泛，包括木材加工、建築材料銷售、建築砌塊製造、水泥製品銷售等。