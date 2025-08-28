明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警

【明報專訊】港鐵東涌東站工程涉使用來自「Beijing YiTong」冒牌磚，未經香港總代理購取YTONG正貨。港鐵昨晚公布已於昨午就事件報警。港鐵表示，今年6月起知悉事件，針對近日對涉事工程的指控，港鐵對於由總承建商聘用的一個分判商所提供物料和文件的真實性，未能釋除疑慮，「經審慎查明驗證」報案。有議員促港鐵檢視現有審核機制下有假貨流入工地成因，並釐清「係同事檢查漏，定係有心」。

明報記者 孫澤芳 鄭律銘

運輸及物流局表示知悉港鐵已就事件報警，重申必須嚴肅處理「虛假資料、貨不對辦」等行為，會繼續與港鐵嚴肅跟進，要求港鐵採取適切措施，監督承建商嚴守合約規定，以確保工程質量。

港鐵早前稱，涉事物料用於砌造車站設備房間的非結構性間隔牆，分判商由總承建商透過招標聘用，工程今年6月開始。涉事港鐵工程合約編號1202，總承建商是「保華-中鐵建」聯營，分判商「堡柏建設（香港）有限公司」負責採購及進行涉事工程。

港鐵昨晚稱，6月初收到YTONG香港獨家總代理「捷威建材有限公司」，就合約內一名分判商提供的磚材是否來自獲授權生產商提出質疑，港鐵即以項目擁有人身分，指示總承建商徹底核查，多次透過總承建商要求負責的分判商提供磚材是採購自獲授權生產商的證明，但反覆追查核實分判商提交之文件後，分判商未能讓總承建商或港鐵滿意產品之真實性。

港鐵稱不礙進度無額外開支

港鐵遂根據昨天蒐集的資料報警，表示會全力配合警方調查。港鐵說，事件不影響工程整體進度，亦不會對港鐵帶來額外開支；並稱會研究進一步加強監察措施。

本報連日追訪所得，捷威表示在今年2月曾收到堡柏提供工程圖則要求報價，捷威向對方提供了檢測報告等技術文件後，未再收到對方接觸，亦無向對方供貨，之後發現現場疑用YTONG商標冒牌磚。本報曾向堡柏查詢上述情况是否屬實，未獲回覆。

德母公司已聯絡港鐵

YTONG品牌由德國集團Xella持有，僅授權內地「優博絡客新型建材（長興）有限公司」（Ublok）使用商標，再向香港捷威供貨。據了解，德國Xella集團已就事件與港鐵溝通。Ublok昨回覆本報稱，公司早於兩個月前通過市場反饋獲悉事件，之後即就「北京伊通建材有限公司」涉嫌侵權行為啟動行政舉報程序，以及致函另一間涉事公司要求說明情况。Ublok表明，與上述兩公司不存在任何形式的商業合作、技術授權或產品代理關係，亦未曾向他們提供正貨。

Ublok：與北京伊通無合作

Ublok表示，將持續通過市場監測和法律途徑維護品牌權益，正積極收集證據，同時已聯合德國Xella集團共同合作打擊跨境侵權，指行政調查程序正依法推進中。

據內地公司查冊工具「企企查」資料，被Ublok指控侵權的「北京伊通建材有限公司」今年1月初成立、註冊資本為5000萬元人民幣，法定代表人為高蒙蒙，地址在北京大興區，經營狀態為「存續」。「北京伊通」經營範圍廣泛，包括木材加工、建築材料銷售、建築砌塊製造、水泥製品銷售等。

相關字詞﹕優博絡客新型建材（長興）有限公司 捷威建材有限公司 港鐵1202工程 堡柏建設（香港）有限公司 冒牌磚 運輸及物流局 YTONG磚 東涌東站工程

上 / 下一篇新聞

英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
低壓區進入南海 今或掛1號波
低壓區進入南海 今或掛1號波
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加