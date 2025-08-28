明報新聞網
港聞

港聞二

袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規

【明報專訊】民主黨前區議員袁海文（圖）開記者會指控經營診所的公司違反新冠疫情時的停業令、以診所名義繼續提供美容療程，該公司控告袁誹謗。雙方昨日在高院結案陳辭。袁一方稱，袁在調查後真誠相信原告違規，他出於善意提醒市民，應獲受約制特權而免除誹謗責任。原告方則指袁針對原告，並發表有惡意的不實內容。暫委法官李樹旭稱會於2026年2月27日或之前頒判辭。

原告：袁發表有惡意的不實內容

NuMe為唯一被點名公司

原告為名人醫學美學有限公司（NuMe Limited），指控被告袁海文於2020年12月18日記者會的發言及新聞稿含針對NuMe的虛假言論。原告由資深大律師劉恩沛代表，袁由大律師吳宗鑾代表。

吳大狀昨先陳辭稱，袁海文開記招前派梁姓助理調查，梁稱想「減雙下巴」，但原告診所仍讓她預約，也沒表示防疫規則生效時不提供美容療程。對於原告聲稱當時拒絕服務不涉醫療目的、只為美容的求診者，吳反駁這說法令人難以相信。

吳續稱，袁調查後真誠相信原告違規，當時全港人受新冠疫情影響，他為公眾利益作出公允評論；袁出於善意提醒公眾，應獲受約制特權。

代表原告的劉恩沛陳辭稱，原告的法律定義為診所，而非受停業令規管的美容院；故袁指控原告違規就是發表虛假言論。劉又指袁曾吩咐梁「可去調查但要包括原告」，令原告成為唯一被點名的公司，後來又在記招上被針對，原告認為袁的言論有針對性及惡意。

在誹謗案中，陳述所含的誹謗含義分3個等級（Chase levels），最嚴重為level 1，即指控某人已作出有關行為；level 2指有合理理由懷疑某人已作出該行為；level 3則指有合理理由去調查某人是否須對該行為負責。原告方陳辭稱，袁指控原告違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，其言論屬level 1，袁須證明原告違規，才能被判無罪。

【案件編號：HCA 192/21】

相關字詞﹕高等法院 袁海文 新冠疫情 誹謗案

