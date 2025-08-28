曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事

據悉北京對任命「開綠燈」

在2019年反修例風波後，中方及親建制傳媒多次以伊珠麗曾與黃之鋒及羅冠聰等民主派人物會面為由，質疑美國干涉香港事務，央視更點名她是「顛覆專家」。伊珠麗曾負責本地政界聯絡，翻查資料， 2019年3月美國國會議員組團訪港會見時任特首林鄭月娥，當時伊珠麗有列席。

前人大常委譚耀宗說，若可入境及向中方遞交姓名，相信就任而言無大問題，又說自己「可能以前見過（伊珠麗）都唔定，暫時無印象」。他形容美方選擇伊珠麗任新總領事有「玩嘢」成分都不為奇，會聽其言觀其行，呼籲對方來港後做符合身分的事，若有影響香港穩定安全，中方會出聲。

劉兆佳：難想像可與特區改善關係

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，在美國國務院裁員下派員來港，顯示美方對港作為中國跳板的角色仍相當重視。他說，在美國幾乎不承認對香港特殊待遇及黎智英案後可能對港制裁背景下，很難想像新總領事可與特區官員及政界接觸、改善關係，「不是單純個人問題，是大形勢的問題」。

翻查美國多名國會議員申報，在2019年3月美中關係全國委員會贊助的訪港行程中，伊珠麗至少列席3場會面，包括拜會林鄭月娥、李柱銘及黃之鋒等，及與立法會議會聯絡小組委員會的泛民建制議員共晉午餐。在後者，與會議員包括張國鈞、麥美娟、李慧琼、梁美芬、郭榮鏗、楊岳橋等。

伊珠麗曾任美國駐土耳其伊斯坦堡總領事，曾派駐上海及多個中東國家。她今年4月在母校東密歇根大學畢業禮上寄語畢業生，要問自己「當其他人樹立高牆時，你會建立橋樑嗎？」