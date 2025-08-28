藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕

均為外籍人 自稱藝術家粉絲

兩名被捕人分別為愛爾蘭籍40歲男子及菲律賓籍32歲女子，兩人涉嫌在海港城盜取一幅價值約5萬元的藝術品，昨被警方扣留調查。海港城負責人於本周一下午發現涉案藝術品失竊，翌日報警。警方翻查閉路電視後鎖定兩名疑犯，同日下午將兩人拘捕，並起回失竊藝術品及檢獲兩人犯案時身穿的衣服。

據悉，被盜的藝術品長約50厘米、闊約30厘米，自2018年起在海港城展出，並一直以雙面膠紙黏貼在海運大廈3樓、近一間餐廳的外牆之上。據了解，兩名被捕人在本周一早上10時許犯案，涉案男子涉嫌徒手扯掉藝術品後，放入袋中，而涉案女子則懷疑在旁負責把風。

從未公開露面的Invader受經典電子遊戲《Space Invaders（太空侵略者）》啟發，自1998年起在世界各地留下馬賽克圖案以「侵略」城市，至今已涉及逾4000件作品，足迹遍佈各大洲共87個地區。

Invader曾多次「侵略」香港，其中在2014年訪港後，其在港近九成創作於數星期內遭到清理和剷除，掀起爭議；至2017年他再次訪港並創作共32幅作品，當中18幅藏在海港城之內，包括面向維港的藍色「食鬼」圖案、美人魚、emojis及船錨等。