明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣

【明報專訊】民主黨早前通過授權中委會跟進解散事宜，該黨主席羅健熙向本報表示，擬在12月中召開會員大會議決啟動清盤程序及委任清盤人，如無意外，預計解散是「done deal（已成定局）」，而該黨總部會址將於年底前交吉。他又稱年初醞釀解散時不考慮民主黨轉型成壓力團體；而他近年亦「元氣大傷」，計劃解散後在短期內減少參與公共事務以「回氣」。

羅健熙表示，民主黨初步擬於12月中、即立法會選舉後召開會員大會，但具體日期未定。至於通過解散的可能，他認為4月特別會員大會時逾九成人贊成授權中委會跟進解散，「無端端不會突然很大轉變，我覺得其實也是done deal」。羅稱已就前期顧問及清盤工作接觸部分人，但尚未落實清盤人，需待75%會員大會出席者通過解散並正式委聘清盤人，料明年或可完成清盤程序。他又指該黨總部會址已覓得買家，料12月31日前清場，但不便透露黨產總值。

民主黨具歷史價值 解散可惜

民主黨宣布準備解散後，該黨前主席劉慧卿受訪時拒談解散原因，但稱不想更多人被捕，創黨成員李華明則聲稱有中方接觸，但至今解散原因未獲證實。羅健熙重申不便透露解散因由，考慮之一是近年政治氣氛，「有人說之前鐘擺偏向一邊，之後會擺回中間一點，但見到近幾年都未擺回去」。羅又認為民主黨在歷史上有很大價值，例如在政改等重大政策上發言，在回歸初期亦有助建立市民對一國兩制非「一言堂」的信心；他雖然在2021年後對解散有心理準備，但始終覺得可惜。

稱表達異見空間狹 不擬做壓力團體

至於曾否考慮轉型為壓力團體，羅健熙認為中委會普遍明白，民主黨一是繼續做政黨，否則就解散，未有考慮轉型，加上轉型成效、成員有否心力「揹着整件事去轉」成疑，因此醞釀解散時不考慮轉型。有評論認為民主派將成歷史，他認為短期內政治氣氛及在體制表達不同意見的空間較窄，但社會仍需要政府問責及透明、包容不同意見等價值。

羅健熙加入民主黨近廿載，即將褪去政黨身分，他說未有具體未來計劃，但料短期內會減少在公共領域活躍度，發展個人生活，例如跑步，「我觀察（做倡議）空間有限，而且過去幾年做了很多徒勞無功的事，很耗心神，再做之前也要儲夠氣」，亦需時自我沉澱。

明報記者

相關字詞﹕解散政黨 泛民 清盤 羅健熙 民主黨解散 民主黨

上 / 下一篇新聞

英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
低壓區進入南海 今或掛1號波
低壓區進入南海 今或掛1號波
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加