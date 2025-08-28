民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣

羅健熙表示，民主黨初步擬於12月中、即立法會選舉後召開會員大會，但具體日期未定。至於通過解散的可能，他認為4月特別會員大會時逾九成人贊成授權中委會跟進解散，「無端端不會突然很大轉變，我覺得其實也是done deal」。羅稱已就前期顧問及清盤工作接觸部分人，但尚未落實清盤人，需待75%會員大會出席者通過解散並正式委聘清盤人，料明年或可完成清盤程序。他又指該黨總部會址已覓得買家，料12月31日前清場，但不便透露黨產總值。

民主黨具歷史價值 解散可惜

民主黨宣布準備解散後，該黨前主席劉慧卿受訪時拒談解散原因，但稱不想更多人被捕，創黨成員李華明則聲稱有中方接觸，但至今解散原因未獲證實。羅健熙重申不便透露解散因由，考慮之一是近年政治氣氛，「有人說之前鐘擺偏向一邊，之後會擺回中間一點，但見到近幾年都未擺回去」。羅又認為民主黨在歷史上有很大價值，例如在政改等重大政策上發言，在回歸初期亦有助建立市民對一國兩制非「一言堂」的信心；他雖然在2021年後對解散有心理準備，但始終覺得可惜。

稱表達異見空間狹 不擬做壓力團體

至於曾否考慮轉型為壓力團體，羅健熙認為中委會普遍明白，民主黨一是繼續做政黨，否則就解散，未有考慮轉型，加上轉型成效、成員有否心力「揹着整件事去轉」成疑，因此醞釀解散時不考慮轉型。有評論認為民主派將成歷史，他認為短期內政治氣氛及在體制表達不同意見的空間較窄，但社會仍需要政府問責及透明、包容不同意見等價值。

羅健熙加入民主黨近廿載，即將褪去政黨身分，他說未有具體未來計劃，但料短期內會減少在公共領域活躍度，發展個人生活，例如跑步，「我觀察（做倡議）空間有限，而且過去幾年做了很多徒勞無功的事，很耗心神，再做之前也要儲夠氣」，亦需時自我沉澱。

明報記者