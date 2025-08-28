明報新聞網
港聞

港聞二

去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高

【明報專訊】律政司刑事檢控科昨發布新一份年報《香港刑事檢控2024》，一如往年，報告無提及任何國家安全案件。與此同時，去年刑事檢控科人員及外聘律師在各級法院處理3838宗案件，是2019年計6年來的第三多，而檢控科向政策局及執法部門提供法律指引達1.77萬次，是近年新高。

律政司在2023年中成立「科技罪行」分科，去年處理包括元朗「7．21」事件等多宗暴動案；年報解釋是「為增進分科五律師的訟辯技巧和審訊經驗，本分科曾檢控及處理多宗不同類型及備受關注的審訊」。

年報中提及，刑事檢控科除出庭檢控外，在2024年內向政策局及執法部門提供1.77萬份涉刑事事宜的法律指引，較2023年增加14.6%，96.7%指引按服務承諾在14個工作天內回覆，較2023年有95.3%達標稍增。翻查資料，刑事檢控科的法律指引數字近年呈上升趨勢，相對2019年的1.2萬份，已多出45%。

律政司近年在區域法院檢控及處理案件達1676宗，是近年新高；檢控科2020年及2021年連續兩年裁判法院處理過千宗案件，去年裁判法院案件則是6年內最少，不過上訴案件仍有928宗，是近年第二高。

第二年無提人員編制數目

一如自2020年做法，今年年報並無列出處理過的國安案件，也無披露律政司內專門處理國安案件的分科或負責人，也是連續第二年無提及刑事檢控科的人員編制數目。

律政司在2023年成立「科技罪行」分科，由曾處理多宗國安案件的副刑事檢控專員周天行領導。報告提及，該分科負責檢控科技罪行、為執法部門提供法律指引，去年也曾參與規管關鍵基礎設施法律草擬立法提供意見。

年報提及該科去年處理前議員林卓廷、「白衣人」王志榮、吳偉德等被控2019年元朗站內暴動案件，及2019年7月1日衝擊立法會大樓案中王宗堯等12名被告罪成。

檢控噓國歌「加強維護社會價值」

刑事檢控科下裁判法院組列舉，去年分別控告警員停職時盜竊罪成、消防員偷拍女同事、中學教學助理將公開考試材料上載社交網站小紅書等均罪成，該組提及「致力以一視同仁的方式處理所有案件，不會理會犯罪者的地位或背景」。年報也提及在陳柏叡噓國歌罪成，稱「就侮辱國歌的罪行提出檢控，有助加強維護社會價值的決心，團結大眾」。

刑事檢控專員楊美琪在年報表示，一切所做皆以公眾利益為依歸，又說無論案件最終裁定有罪無罪，公眾有理由見到無不當拖延，檢控時會盡力確保案件獲迅速審理。

相關字詞﹕律政司 國家安全 刑事檢控

