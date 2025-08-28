關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」

【明報專訊】教育界發展瞬息萬變，政府常推出影響學與教的新政策。關翰章說，學界不時要回應一些來得很急的政策，「很考智慧」，這10年在英華女學校掌舵的經驗，教他明白要虛心聆聽教師所需、有智慧及真誠地面對新事物，「教育是核心，所以最終每一個決定，要問『我做這個決定，對學生的好處在哪裏？』這就是重中之中，永遠要有教育意義，這亦讓你立於不敗之地，第二你亦會很安心」。
教擔重 要虛心聽教師所需
教育局不時向中學發新通告，介紹各類措施，如國安教育、更改班級結構的安排。關翰章認為學校不能以「交功課」心態應對，不宜隨便了事，「我交了功課喇、我唱了國歌喇」，否則很辛苦。「就算你覺得政策來得快，但它（政策）來到學校，都可以想想如何present（呈現）得好些，執行時如何加入元素，令它真的有助學生學習」，這才是雙贏。
現今教師擔子重，要兼顧行政工作，關翰章稱重視學生健康亦要關懷教師，包括教會的人會關心英華教師，又一同祈禱等，「教師都要空間，你不能24小時WhatsApp他，要大家覺得做這行，有團隊支援」。他亦要同工知道「有時要放過自己」，有時即使已幫了學生，學生也有可能會「出事」，「我們要知道自己盡力了」。
（校長退休系列之一）
英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」 (2025-08-28)