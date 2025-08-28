關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」

教擔重 要虛心聽教師所需

教育局不時向中學發新通告，介紹各類措施，如國安教育、更改班級結構的安排。關翰章認為學校不能以「交功課」心態應對，不宜隨便了事，「我交了功課喇、我唱了國歌喇」，否則很辛苦。「就算你覺得政策來得快，但它（政策）來到學校，都可以想想如何present（呈現）得好些，執行時如何加入元素，令它真的有助學生學習」，這才是雙贏。

現今教師擔子重，要兼顧行政工作，關翰章稱重視學生健康亦要關懷教師，包括教會的人會關心英華教師，又一同祈禱等，「教師都要空間，你不能24小時WhatsApp他，要大家覺得做這行，有團隊支援」。他亦要同工知道「有時要放過自己」，有時即使已幫了學生，學生也有可能會「出事」，「我們要知道自己盡力了」。

（校長退休系列之一）