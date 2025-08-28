明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」

【明報專訊】畢業於聖保羅男女中學、服務英華女學校逾三十載，關翰章知道名校生爭勝心強，憶述舊事稱籃球校隊早幾年多次獲亞軍，「一開始奪亞軍，大家入到修頓打決賽便很開心；誰知第四年取得亞軍，她們（學生）哭着拿獎，覺得4年都贏不到，很遺憾」。他說當日社交媒體「靜晒」，「無人敢說話」，他特意出帖，盼學生知道「真正配得起讚賞，其實應該是一些能夠擁抱失敗的人」。

關翰章多次主持英華女學校的入學簡介會，每年禮堂都擠滿對名校趨之若鶩的小學家長。他說，講辭或會提起學校有超級狀元、籃球隊奪冠，但心中卻在想：「冠軍當然開心啦，但如果不能擁抱失敗……你考第二都可以『嗌生嗌死』㗎喎，對不對？」

「有成就者未必是狀元」

他最近在散學禮、畢業禮向學生講道理，「你拿5**我當然開心，但不是唯一指標。就算超級狀元，一屆只有一個，其他學生不是不成功」。他又說，踏入社會，最考驗人的韌力，「有成就的人未必一定是超級狀元」，那些人可能做過學生會、參加過球隊。

簡介會不提成績 遭家長追問

不過現實歸現實，有年有家長在簡介會後追問為何不分享學生升大學的成績，關翰章笑道「自從那次，我以後都補回這些內容」。他解釋，英華從不用「sell（推銷）」這些事情，以今年中學文憑試（DSE）約95%學生升大學為例，「我很proud（自豪），但不是我們的賣點，我們對全人教育很proud」。關引述家長知道學校成績後「反應很大」，「直情用這個term（字眼），說（入英華）都半隻腳入了大學」。

聘心理學家 助學面對失敗

關翰章又說起，學生精神健康問題近年再浮面，要關注的個案多了，令人擔心。他覺得學生或多或少受網絡文化影響，「人人將最好一面表現出來，這個住大屋、這個食得好，present（呈現）到世界上人人好美好，但現實就是有很多艱難」。他說校方亦請了臨牀心理學家，但他深信核心問題不是「如何令學生開心點」，而是要他們接受一定有進步空間，學識面對失敗。

（校長退休系列之一）

相關字詞﹕超級狀元 名校 爭勝心 關翰章 校長 英華女學校

上 / 下一篇新聞

英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
低壓區進入南海 今或掛1號波
低壓區進入南海 今或掛1號波
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加