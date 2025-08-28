關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」

關翰章多次主持英華女學校的入學簡介會，每年禮堂都擠滿對名校趨之若鶩的小學家長。他說，講辭或會提起學校有超級狀元、籃球隊奪冠，但心中卻在想：「冠軍當然開心啦，但如果不能擁抱失敗……你考第二都可以『嗌生嗌死』㗎喎，對不對？」

「有成就者未必是狀元」

他最近在散學禮、畢業禮向學生講道理，「你拿5**我當然開心，但不是唯一指標。就算超級狀元，一屆只有一個，其他學生不是不成功」。他又說，踏入社會，最考驗人的韌力，「有成就的人未必一定是超級狀元」，那些人可能做過學生會、參加過球隊。

簡介會不提成績 遭家長追問

不過現實歸現實，有年有家長在簡介會後追問為何不分享學生升大學的成績，關翰章笑道「自從那次，我以後都補回這些內容」。他解釋，英華從不用「sell（推銷）」這些事情，以今年中學文憑試（DSE）約95%學生升大學為例，「我很proud（自豪），但不是我們的賣點，我們對全人教育很proud」。關引述家長知道學校成績後「反應很大」，「直情用這個term（字眼），說（入英華）都半隻腳入了大學」。

聘心理學家 助學面對失敗

關翰章又說起，學生精神健康問題近年再浮面，要關注的個案多了，令人擔心。他覺得學生或多或少受網絡文化影響，「人人將最好一面表現出來，這個住大屋、這個食得好，present（呈現）到世界上人人好美好，但現實就是有很多艱難」。他說校方亦請了臨牀心理學家，但他深信核心問題不是「如何令學生開心點」，而是要他們接受一定有進步空間，學識面對失敗。

（校長退休系列之一）