明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」

【明報專訊】「人生如果永遠期望有陽光，事實上是不是這樣呢？」傳統名校英華女學校首名男校長關翰章服務該校36年，今夏退休，校友祝慧勤接任。關翰章任內正值社運、新冠疫情，後因紀錄片《給十九歲的我》公映，該校陷入前所未有危機，他引述有教師曾言「曾覺得這個世界『冧咗』」。離任在即，他說不止帶走曾誕「超級狀元」的風光事，亦有做得不好的事，作為人生勳章，記錄自己經歷過不同難關並「過關」。

明報記者 鄧佾文

關翰章與英華甚有淵源，3個姊姊都是舊生。1989年他加入英華女學校教書，初時做過籃球隊教練；2000年起任副校長，2015年成為這百年老校校長。他猶記得，接前校長李石玉如的棒時，她向人介紹「這個是年輕有為的新校長」，關則笑着連番推卻，「我50歲接任不算老，但不細了」。眨眼10年，經歷多個難關，他笑言「挑戰真的好大，大到在我做校長前，如果你告訴我，我都不做了」。

「原來人生是 天大問題回望時已跨過了」

疫情時，他起初沒想過長期停課，那時網課未盛行，有天到朋友辦公室學用Zoom網課，回校再分享。當年的煩惱他今已看淡，「原來人生是，那時覺得天大的問題、好難處理，回望時已跨過了」。

陪伴關翰章越過困境的還有團隊，他說絕不行「超人領導」，只靠自己必有盲點，這亦見於英華女生敢於表達的文化，該校「幾乎是全港首間學校設學生會」。

感激副校進諫 反修例有停課備案

他最記得有次副校長周小鳳「進諫」。2019年反修例風波某天，周副校向他說「校長，要停課了」，校外衝突混亂。關暗忖，當時中西區小學也未停課，中學先停似乎很「蛇𠺌」。他當日清晨四五時巡區，坐的士由中環「巡邏」至半山，盼確保區內安全。惟當日衝突迅速升溫，幸周副校早安排數輛旅遊巴接學生回家。

經此一役，關不覺副校長「多事」並心存感激，讚對方是「會批判的朋友（critical friends）」之一。他笑說近日重提，周副校仍舊說：「Mr Kwan，你知不知當日我幾嬲你？為了學生安全，一早要散啦。」他說，若每個教師「say yes（說好）」，學校不會進步，但表達意見大前提是不能「發爛渣」，要互相尊重。

當年社會撕裂亦殃及校園。關自言校友「有黃有藍」，全港學校亦然，「如你說有『藍』的校友，我要他知，學校不是一間教人暴動的學校；如『黃』的校友，也要知我們愛護香港、愛護國家，我也會帶隊到上海、北京姊妹學校」。兩陣營對立之時，校歌一句「身遠心莫離」成他最強後盾。

不避重提《19歲》 「沒常唱好贏信任」

前年《給十九歲的我》上畫，校友兼名導張婉婷有份攝製，記錄校舍因重建由半山搬到深水埗時幾個女生成長故事。但主角公開控訴拍攝手法，不同意公映，爭議下最終下架。關翰章透露，校方曾召開特別校董會應對，校方後來申請退出金像獎不果，該片更奪最佳電影。

該校教師早前課上重提該片風波。關說不應迴避做得不好的事，「學生、校友信任你，原來是因為學校沒有常常唱好自己，當他們發現你是有血有肉的人時，你可贏得信任」。

把「擁抱失敗」掛嘴邊的關校長說，這些年風波「每一件事都可以使我落台」，幸團隊及校董會互相支持。他稱處理得不完美的事不會「令自己抬不起頭」，「失敗後如何站起來，都是一個勳章」，「20年後回味，我想我會珍惜那些克服到難關（的時候），所謂關關難過關關過」。

（校長退休系列之一）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕退休 校長 新冠疫情 反修例風波 給19歲的我 難關 傳統名校 關翰章 英華女學校

上 / 下一篇新聞

關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
低壓區進入南海 今或掛1號波
低壓區進入南海 今或掛1號波
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加