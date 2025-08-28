英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」

明報記者 鄧佾文

關翰章與英華甚有淵源，3個姊姊都是舊生。1989年他加入英華女學校教書，初時做過籃球隊教練；2000年起任副校長，2015年成為這百年老校校長。他猶記得，接前校長李石玉如的棒時，她向人介紹「這個是年輕有為的新校長」，關則笑着連番推卻，「我50歲接任不算老，但不細了」。眨眼10年，經歷多個難關，他笑言「挑戰真的好大，大到在我做校長前，如果你告訴我，我都不做了」。

「原來人生是 天大問題回望時已跨過了」

疫情時，他起初沒想過長期停課，那時網課未盛行，有天到朋友辦公室學用Zoom網課，回校再分享。當年的煩惱他今已看淡，「原來人生是，那時覺得天大的問題、好難處理，回望時已跨過了」。

陪伴關翰章越過困境的還有團隊，他說絕不行「超人領導」，只靠自己必有盲點，這亦見於英華女生敢於表達的文化，該校「幾乎是全港首間學校設學生會」。

感激副校進諫 反修例有停課備案

他最記得有次副校長周小鳳「進諫」。2019年反修例風波某天，周副校向他說「校長，要停課了」，校外衝突混亂。關暗忖，當時中西區小學也未停課，中學先停似乎很「蛇𠺌」。他當日清晨四五時巡區，坐的士由中環「巡邏」至半山，盼確保區內安全。惟當日衝突迅速升溫，幸周副校早安排數輛旅遊巴接學生回家。

經此一役，關不覺副校長「多事」並心存感激，讚對方是「會批判的朋友（critical friends）」之一。他笑說近日重提，周副校仍舊說：「Mr Kwan，你知不知當日我幾嬲你？為了學生安全，一早要散啦。」他說，若每個教師「say yes（說好）」，學校不會進步，但表達意見大前提是不能「發爛渣」，要互相尊重。

當年社會撕裂亦殃及校園。關自言校友「有黃有藍」，全港學校亦然，「如你說有『藍』的校友，我要他知，學校不是一間教人暴動的學校；如『黃』的校友，也要知我們愛護香港、愛護國家，我也會帶隊到上海、北京姊妹學校」。兩陣營對立之時，校歌一句「身遠心莫離」成他最強後盾。

不避重提《19歲》 「沒常唱好贏信任」

前年《給十九歲的我》上畫，校友兼名導張婉婷有份攝製，記錄校舍因重建由半山搬到深水埗時幾個女生成長故事。但主角公開控訴拍攝手法，不同意公映，爭議下最終下架。關翰章透露，校方曾召開特別校董會應對，校方後來申請退出金像獎不果，該片更奪最佳電影。

該校教師早前課上重提該片風波。關說不應迴避做得不好的事，「學生、校友信任你，原來是因為學校沒有常常唱好自己，當他們發現你是有血有肉的人時，你可贏得信任」。

把「擁抱失敗」掛嘴邊的關校長說，這些年風波「每一件事都可以使我落台」，幸團隊及校董會互相支持。他稱處理得不完美的事不會「令自己抬不起頭」，「失敗後如何站起來，都是一個勳章」，「20年後回味，我想我會珍惜那些克服到難關（的時候），所謂關關難過關關過」。

（校長退休系列之一）

