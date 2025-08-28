青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生

單獨行事無預謀 沒影響其他觀眾

辯方大律師梁麗幗進一步求情稱，被告劉本晞（現19歲）願履行社服令，亦會多看新聞，持開放態度認識社會。辯方提到他需平衡學業和課外活動，較長社服令時數或影響時間分配。

裁判官林子康判刑表示，從求情信、感化及社服令報告可見，被告從良好家庭長大，是好哥哥、好兒子和好孫兒；他曾在辯論比賽獲獎，現修讀中大政治及行政學系二年級，孝順勤奮。林官強調，國歌代表國家尊嚴、統一和領土完整，但接納辯方陳辭稱，本案侮辱程度並非最嚴重，無證據顯示被告有預謀背對球場，加上單獨行事，無影響其他觀眾。

林官說，被告案發時僅18歲，可判感化令和社服令，但他具獨立思考，是「識得諗嘅年青人」，毋須接受輔導。林官續稱，社服令從非輕判的選項，反而相當嚴苛、具阻嚇力，有助被告更生；被告具正面品格，承諾事後會三思而後行，重犯機率較低。

林官稱，侮辱國歌屬較新控罪，被告無明言對侮辱行為感後悔，只對行為有否違法有保留，惟承諾不作類似舉動，顯然具悔意。林官表示，辯方力陳較高社服令時數會影響被告生活，但他需為本案付出代價，應自行安排時間，判他履行180小時社服令。

警方稱顯嚴重程度 仍有人「軟對抗」

灣仔警區重案組督察梅頌雅於庭外表示，案件判刑具阻嚇，反映嚴重程度。她稱社會表面平靜，仍有人用不同手法「軟對抗」，意圖挑撥不滿情緒，若不及時制止社會便受傷害。被問到警方會否覆核刑期和檢控更多「軟對抗」行為，她重申尊重法庭裁決，其他案件則按性質處理。至於警方會否在今年11月全運會加強執法，防止侮辱國歌，她稱會按行動調配。

翻查資料，過往多名侮辱國歌案被告遭判監。自閉症青年陳柏叡涉前年世界女排聯賽奏中國國歌時坐下並唱歌曲Do you hear the people sing?，被判囚8周；無業男鄭榮進2021年將劍擊選手張家朗於奧運奪金片段配上歌曲《願榮光歸香港》發布至YouTube，判囚3個月。

【案件編號：ESCC 3030/24】