港聞

港聞二

憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通

【明報專訊】屬西貢校網的安達臣發展區「安博官立小學」下周開校，本報昨報道有小一生稱全級僅11人，未達「開班線」；有家長亦反映學校交通不便。西貢區津貼小學校長會主席陳瑞良昨接受本報訪問稱，鄰近屋苑仍在入伙初期，理解安博收生仍少，估計會隨着入伙進度人數會增加。他認同運輸署有必要改善當區交通配套，否則「有選擇等同無選擇」，家長或會放棄選安博改到其他學校，或造成「資源錯配」。

新區漸入伙 師生比將變合理

現時官津校小一「開班線」為16人，教育局長蔡若蓮多次強調不會降低，稱學生太少影響社交發展。被問到安博小一據稱暫11人，陳瑞良說確實數字有待當局確認，當區為「新小區」，多個屋苑快建成，有需要開辦學校。他認為現時安博收生少只短期影響學生，料隨着入伙進度增，收生變多後，學生的社交和師生比例會變合理。他提醒當局應循序漸進，按入伙進度擴大學校班數。

翻查資料，現時共4條巴士線及一條小巴線途徑安達臣發展區，另有一條小巴線即將營運。有家長稱安博交通不便，教育局日前稱該校暫未安排校巴服務。陳瑞良理解學校有無奈之處，稱學生人數少，可增設的路線有限，加上成本高，要招標找校巴公司不易。

不過，陳認同要學生「舟車勞頓捱一年返學」不理想，當區學校選擇少，如家長仍因基建問題放棄選擇安博，轉投其他學校甚至跨校網，有可能造成「資源錯配」，認為運輸署有需要加強當區交通配套，舉例可增加彈性小巴和巴士線，方便學生及改善民生。

