港聞

港聞二

港大入學禮 張翔籲新生善用AI

【明報專訊】距開學還有數天，港大昨舉行新生入學禮，近1500個學生聚首一堂，為人生掀開新篇章。不少新生表示興奮，期望新學年「唔好死」、「試多啲嘢」。港大校友兼前地鐵公司及前機管局主席蘇澤光昨於開學禮致辭稱，香港正面臨挑戰，相信憑國際化及背靠內地的優勢，香港能克服難關，寄語新生做好準備，令世界變好。

蘇澤光：內地蓬勃 列強羞辱不再

蘇澤光昨在典禮回顧40年工作生涯，憶述香港上世紀60、70年代發展滯後，到80年代改革開放、轉型金融中心，再到回歸後生活質素提升。他說內地給予香港發展機遇，見證內地近年於創科、人工智能（AI）產業蓬勃，令他有感中國被外國列強「humiliated（羞辱）」和「brutalized（殘忍對待）」的日子不復再。他認為香港儘管面對「挑戰」，在國際化優勢及內地支持下，香港能克服難關。

他另呼籲新生不要太過「serious（嚴肅）」，應「have some fun（有點樂趣）」，並以自身為例，自己亦非聰明人，憑着對挑戰充滿熱誠、求知若渴等能開創事業，期望學生也做好準備，使世界變好。

校長張翔致辭時，再次提到香港正面臨「AI海嘯」，不少人或擔心自己會被AI取代，但「時代的工具或會改變，指引人生的羅盤卻始終如一」。他期望學生能善用AI，擴闊創造力、好奇心和同理心，並在大學生涯中尋得人生意義。

學生其後穿上象徵港大生身分的綠色長袍拍照留念。工程系彭同學說自己是全家首個入讀港大的人，讀書期間會努力鑽研AI，希望畢業後不會被取代。醫科生陳同學則回憶數月前還每天花7小時備戰中學文憑試（DSE），如今穿上綠袍，有感終踏出中學舒適圈，希望畢業後留港發展，自己生於斯、喜歡說廣東話，期望畢業時能大聲說句「我得咗喇」，並回饋社會。

張翔對謝凌潔貞合作「樂觀」

另外，港大前日宣布，教育局前常秘謝凌潔貞將出任行政及財政副校長。張翔昨向本報說，對二人合作感「樂觀」，又認可她的能力，但不便評論太多。

理大昨亦舉辦迎新典禮，逾2300名新生參加，校長滕錦光說期望畢業生能成為「創新的引領者」，貢獻社會。

英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
低壓區進入南海 今或掛1號波
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加