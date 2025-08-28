港大入學禮 張翔籲新生善用AI

蘇澤光：內地蓬勃 列強羞辱不再

蘇澤光昨在典禮回顧40年工作生涯，憶述香港上世紀60、70年代發展滯後，到80年代改革開放、轉型金融中心，再到回歸後生活質素提升。他說內地給予香港發展機遇，見證內地近年於創科、人工智能（AI）產業蓬勃，令他有感中國被外國列強「humiliated（羞辱）」和「brutalized（殘忍對待）」的日子不復再。他認為香港儘管面對「挑戰」，在國際化優勢及內地支持下，香港能克服難關。

他另呼籲新生不要太過「serious（嚴肅）」，應「have some fun（有點樂趣）」，並以自身為例，自己亦非聰明人，憑着對挑戰充滿熱誠、求知若渴等能開創事業，期望學生也做好準備，使世界變好。

校長張翔致辭時，再次提到香港正面臨「AI海嘯」，不少人或擔心自己會被AI取代，但「時代的工具或會改變，指引人生的羅盤卻始終如一」。他期望學生能善用AI，擴闊創造力、好奇心和同理心，並在大學生涯中尋得人生意義。

學生其後穿上象徵港大生身分的綠色長袍拍照留念。工程系彭同學說自己是全家首個入讀港大的人，讀書期間會努力鑽研AI，希望畢業後不會被取代。醫科生陳同學則回憶數月前還每天花7小時備戰中學文憑試（DSE），如今穿上綠袍，有感終踏出中學舒適圈，希望畢業後留港發展，自己生於斯、喜歡說廣東話，期望畢業時能大聲說句「我得咗喇」，並回饋社會。

張翔對謝凌潔貞合作「樂觀」

另外，港大前日宣布，教育局前常秘謝凌潔貞將出任行政及財政副校長。張翔昨向本報說，對二人合作感「樂觀」，又認可她的能力，但不便評論太多。

理大昨亦舉辦迎新典禮，逾2300名新生參加，校長滕錦光說期望畢業生能成為「創新的引領者」，貢獻社會。