潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解

樓下求禁鋼琴聲兼索賠

根據入稟狀內容，原告是安寧；5名被告分別為潘冬平、彭詠枝、二人兩名女兒，包括最近被捲入原創爭議的潘浠淳，以及貝沙灣兩個位於同一樓層的A室及B室單位的佔用人。資料顯示，涉案貝沙灣中層A室業主是彭詠枝，B室業主是潘冬平，兩單位於2014年同日購入，兩名女兒並非單位業主。原告則為潘氏夫婦下層B室單位的業主，2004年開始持有物業至今。

入稟狀顯示，原告向潘氏一家申索，要求法庭頒令禁止被告繼續製造、導致或允許噪音及音樂等聲浪，包括但不限於鋼琴聲音，而這些聲音是可能對他人造成滋擾、損害或干擾他人的便利等。原告亦要求被告支付損害賠償、相關利息、訟費，以及就其涉違反大廈公契的行為賠償。

律師拒言達和解否

昨日閉門聆訊約2個半小時後完結，一名男子離開法庭時被問到與案件有何關係，他稱「你搞錯咗」。律師拒絕透露聆訊內容，潘冬平等人亦沒到庭。翻查資料，司法機構網頁顯示，案件另排期於明年2月9日進行案件管理傳票。

【案件編號：DCCJ 7351/24】