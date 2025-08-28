明報新聞網
港聞

港聞二

聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司

【明報專訊】由肝癌權威潘冬平的女兒潘浠淳研發、奪多個本地和海外創科獎的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，今年6月捲入「請槍」爭議和侵犯病人私隱風波。聖保羅男女中學昨發聲明點名回應學生潘浠淳事件，稱對美國AI公司AI Health Studio（AIHS）涉及潘的參賽作品一事「學校及老師從不知情」，在報道後才得悉。

稱教師僅就題目綵排提意見

潘浠淳就讀的聖保羅男女中學月初曾就事件回覆說，已作了解並跟進，因事件調查中不便公開評論，並說校方重視學術誠信。

該校昨於網頁發通告稱，學校一直有跟進潘浠淳被質疑的事件，亦已向學校持份者簡述學校跟進工作和於比賽的角色。校方說，「藥倍安心」是潘參加多項比賽的其中一個參賽作品，學校於比賽的角色如其他公開比賽一樣，「委派老師擔任指導老師」，過程中的參與是就學生的研究題目的可行概念及方法，以及比賽前準備及綵排等方面，提出意見。

盼討論告一段落 備事主開學

該校亦說，對「藥倍安心」事件報道，學校第一時間與潘同學聯絡了解，並按學校一貫程序處理；亦希望各界對事件的討論可在潘同學一家決定退出獎項後告一段落，讓潘同學能安心調理身體和有空間做好開學準備，重投校園生活。

「藥倍安心」今年6月被質疑由AIHS代工，其後AIHS發聲明稱，潘母彭詠枝去年3月就涉事作品接洽，作品由其「從零」製作，對用作參賽不知情，對其他參賽者不公。部分籌辦比賽的機構早前公布調查結果，接納作品為原創概念。日前潘氏父母發聲明說，潘浠淳事發後受網絡欺凌，精神極度困擾，決定放棄所有獎項。

