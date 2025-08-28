明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

初創推棚架監察系統 冀減建造業意外

【明報專訊】近幾年，建造業採用了不少新科技來提高效率和減少意外。可是，在監察棚架安全方面，卻是一片空白。直至一年多前，終於有本地初創公司研發出一套實時的棚架安全監察系統。至今，已獲得十幾個地盤使用，並在香港和台灣取得短期專利。

明報記者 薛偉傑

B Plus Technology Limited共同創辦人楊嘉俊、陳國樑、陳卓賢表示，該公司成立於2023年1月。他們當時留意到，發展局要求由2023年2月起，強制規定價值超過3000萬元的基本工程合約，都必須採用「安全智慧工地系統」（Smart Site Safety System. 4S），來提高地盤的安全和管理效率。於是，他們就開始蒐集資料，看看建造業有什麼痛點。他們發覺，本地已經有多套「安全智慧工地系統」可以檢測工人有沒有穿著安全服和戴上安全帽，甚至實時檢測工人位置等。但在監察棚架安全（包括竹棚和金屬棚架）方面，卻是一片空白。至於外國市場，亦同樣未看到已經商業化的棚架安全監察系統，只是有些大學曾經做過學術研究。

看到商用棚架安全監察系統市場空白

所以，該公司決定自行研發一套實時的棚架安全監察系統，並在2023年11月製成了一個原型來驗證可行性，以及參加一個職安健創科比賽。之後再用5個月來改良，到去年4月設計定型。

簡單來說，該公司的方案是在棚架的多條「拉掹」（連牆器，即是棚架和建築物外牆之間的連接物）安裝傳感器（該公司稱之為「棚感器」），兩個傳感器之間相距小於10米，以實時監察那些「拉掹」有沒有斷開或角度出現變化。這些傳感器檢測到的數據，可以透過LoRa無線技術來傳送到一個網關（通常安裝在地下），再透過4G或5G流動通訊網絡，傳送到雲端的後台系統來進行整合。

「拉掹」安裝傳感器 角度異常即通報

如果所有傳感器的角度都正常，它們每日只會傳送3至4次數據給網關，以節省電力（其鋰電池可以使用約18個月）。而後台系統每日亦只會向地盤的管理人員發出3或4個WhatsApp信息，每次詳細列出所有傳感器的角度作匯報。但若果某些傳感器的角度出現異常變化（幾度或以上），就會即時傳送數據到網關和後台系統。後台系統會根據那些傳感器的角度變化大小，來發出4級警報（P4為最輕微，P1為最嚴重），在WhatsApp信息中分別以藍、黃、橙、紅4種顏色顯示，來通知地盤的管理人員需要派人去實地檢查。當然，有時傳感器檢測到角度出現變化，並不是「拉掹」真的斷開，有可能只是固定傳感器的部分膠帶斷了或者鬆脫。在這些情形，工人重新將傳感器固定在「拉掹」即可。但如果某些「拉掹」真的有問題，就必須重新安裝，以保證棚架安全。

相對於以往純粹倚靠人手和肉眼來檢查，這種方案要安全和高效率得多。因為人手和肉眼檢查只反映當時的情况，下一刻可能已經有變，實際上很難頻密進行來確保安全。根據以往經驗，出現棚架倒塌或者鬆脫的意外，往往就是有某些工人為了一時施工方便或者不小心，剪斷了部分「拉掹」，而地盤管理人員並不知情。其次，颱風和暴雨等惡劣天氣亦可能是風險因素。

較人手肉眼檢查安全高效

該公司的方案可以連續不間斷地監察，若出現異常變化，即時就發出數據到後台系統，後台系統再發出WhatsApp信息通知地盤管理人員，也只是以秒計的事情。再者，採用這種方案之後，安全人員亦只需檢查那些角度變化異常的傳感器，而毋須每個傳感器都看一遍。事實上，有些勞工團體和安全顧問以往就曾經提醒承建商，在颱風、暴雨和長假期之後，要特別小心，必須仔細檢查過所有「拉掹」，無問題才可以重新開工。

可惜，去年2月農曆新年假期之後，啟德「澐璟」的地盤仍然發生竹棚倒塌意外，造成兩死三傷。而今年1月初，啟德醫院地盤又再發生棚架倒塌意外，令11名工人受傷。

已為十多個本地地盤提供服務

由於一年內出現兩宗嚴重的棚架倒塌意外，發展局曾在今年2月向工務部門發出通函，要求轄下工務工程的駐工地人員和承建商，每日都要檢查棚架的「拉掹」數量。但有些業內人士又認為，這樣會很花時間。這正正反映了人手檢查的限制。

陳國樑透露，該公司由去年中開始接到承建商的生意，至今已合共為十幾個本地建築地盤的竹棚和鐵棚提供傳感器和配套的軟件服務。最初接到的項目比較小型，但最近有些項目較有規模。

其中，中電深水埗中心（維修翻新工程）的鐵棚已經安裝了120個傳感器，計劃最終安裝350個，預計9月份完成。而瑪嘉烈醫院荔景大樓（擴建工程）的竹棚則已經安裝了40個傳感器，初步計劃最終安裝1000個。

今年12月中，該公司將會參加建造業議會主辦的「建造創新博覽會」，向更多本地業者介紹其方案。而中長期來說，更希望衝出香港市場。

相關字詞﹕建造業議會 棚架倒塌 棚感器 傳感器 連牆器 拉掹 B Plus 棚架監察系統 創科線

上 / 下一篇新聞

英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
英華女校校長退休 歷社運疫情紀錄片爭議 任內十年風雨揚 「失敗站起是勳章」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：學生爭勝心強哭「四連亞」 出帖籲「擁抱失敗」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
關校長：教界常有急政策「考智慧」 籲學校勿只「交功課」
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
去年刑檢科處理3838案 續無提國安 向政策局執法部門供法律指引趨升 1.77萬次近年新高
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
民主黨解散「成定局」 羅健熙：個人需回氣
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
藝術家「侵略」海港城作品失竊 兩人被捕
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
曾晤黃之鋒羅冠聰 伊珠麗接任美駐港總領事
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
袁海文誹謗案 辯：真誠相信原告違規
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
聖保羅男女聲明：聞報始悉「藥倍安心」涉AI公司
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
潘冬平遭入禀禁製噪音 閉門聆訊處理和解
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
胡鴻烈出殯 新華社：共產黨親密朋友
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
港大入學禮 張翔籲新生善用AI
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
憂家長棄安博官小「資源錯配」 校長會促增交通
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
稱6月已接獲代理質疑 指示總承建商徹查 分判商牆磚文件存疑 港鐵報警
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
議員料涉假文件 「到底係檢查漏或有心」
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
曾遊斯里蘭卡 增1男染基孔熱
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
青年背對奏國歌判社服 官：非輕懲 接納非最惡劣 刑罰具阻嚇助更生
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
辯方稱黎智英追蹤IPAC帳戶不等同支持 官：曾通訊
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
醫生偷藥案 辯：或他人記錄錯
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
港鐵泊車轉乘優惠 撤日泊封頂收費變相加價 錦上路站新停車場按時貴3倍
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
明年完成檢討前 議員促暫緩輸勞
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
報復被狗咬 退休漢投毒囚14日緩刑
低壓區進入南海 今或掛1號波
低壓區進入南海 今或掛1號波
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】江玉歡：任期將滿沒悵然只有坦然 工作報告內容惹揣測 話競逐連任未有定案
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】全運會首批門票今售 港4項目最平55蚊
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】300「青年大使」上任 將駐守景點接待遊客
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】嚴打違例吸煙 兩日發18票控 8‧31起增10運輸設施禁煙區
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加
【Emily】下月一帶一路高峰論壇 18地90翹楚參加