活在灣區：深圳餐廳IP招徠 吸LABUBU迷

明報記者 劉敬華

「IP消費」火紅下，深圳的餐飲及商場不時會以熱門IP作招徠。如近日LABUBU「爆火」，深圳的泰國餐廳「泰尚臻Siam Essence」便於店內放置不少LABUBU公仔，讓一眾粉絲「打卡」，若有慶祝周年紀念、生日，甚至求婚的計劃，只要提前與店方預約，可獲免費的LABUBU佈置。又如於深圳萬象天地的「唐合興·香港飯店」，則特別設計數款LABUBU甜品、飲品及鹹點，以吸引LABUBU迷光顧。

泰尚臻可預約免費LABUBU佈置

要數近期的人氣IP，又豈止LABUBU，Chiikawa必然佔一席位，儘管深圳萬象天地的「Chiikawa X MINISO 酷暑夏日主題快閃店」剛於8月24日結束，而目前內地的喜茶仍在舉辦Chiikawa聯乘活動，除於內地全線分店推出3款限定飲品外，並推出限定聯乘周邊產品供客戶選購，更於部分分店內設Chiikawa「打卡」裝置，而深圳壹方城店便是其中一家聯乘主題店。

大悅城辦反斗奇兵快閃展

近期不少深圳商場也有與熱門IP合作舉辦快閃展覽，其中又以深圳大悅城商場最為積極。位於深圳寶安區的大悅城商場，剛於今年7月中開業，為吸引人流，現時分別與反斗奇兵及JOGUMAN兩大IP合作，在場內舉行快閃展覽，其中反斗奇兵的打卡位分佈於場內外多處，讓粉絲可一邊逛商場，一邊「打卡」。深圳灣後海匯最近則與另一廣受歡迎的IP──迷你兵團Minions，合作於場內舉辦快閃展覽，展覽特設七大「打卡」場景，同場並設快閃店予Minions迷選購周邊產品。

除期間限定的IP快閃點及快閃展覽，於深圳也有常設的IP主題餐廳，其中不乏深入民心的IP，如BONBONS Hello Kitty Cafe，目前於深圳開設兩家門店，分別位於深圳南山區海岸城及星河COCO Park。又如位於南山區歡樂海岸購物中心的Miffy Kitchen，以及於海岸城開設的Line Friends Cafe & Store，其中Line Friends Cafe & Store的營業時間更至凌晨1點，方便粉絲朝聖。

[活在灣區]