港聞

港聞二

精進建築除名上訴案押後10月審

【明報專訊】牽涉數宗致命意外的「精進建築有限公司」早前被拒續牌，獲准上訴期間暫緩除名。上訴聆訊原定昨日於高院開始，法官下令押後至10月審理。屋宇署一方表示，精進建築的資產淨值逾3.51億元，未有清盤危機，惟續牌關鍵在於公眾安全，非金錢能夠補償。精進一方爭議，政府無考慮精進已採取補救措施，並引述工權會總幹事撰信，指精進願意承擔意外責任。

房署：續牌關公眾安全 非金錢能補償

代表屋宇署長及承建商註冊事務委員會的資深大狀袁國強，昨首先向法官申請押後聆訊，以存入新證據。袁稱政府基於多宗工傷意外將精進建築除名，而精進建築早前增加上訴理據，擬爭議除名決定是否合理，政府需時準備誓章回應指控。

袁引述財務紀錄表示，截至今年5月31日，精進建築的流動資產達7.78億元，比上次聆訊輕微下降；流動負債為6.46億元，比上次聆訊增加3500萬元。袁指精進建築有充足資產，未達資不抵債的地步，預料案件押後期間財務狀况變化不大。袁強調本案涉及建築安全，非金錢能夠補償，法庭應從全盤證據審視續牌制度。

精進：沒探討意外成因不公平

代表精進建築的資深大狀余若海反對押後，指精進2023年3月申請續牌，直至今年5月被拒，牌照狀態一直「懸而未決」（in limbo），應盡快審理。余提及，屋宇署曾安排精進「獲授權簽署人」出席續牌面試，其後對面試內容保密，只用一紙文件交代除牌決定，做法不夠靈活。

余指工業意外有不同原因，政府質疑「發生意外並非巧合」，卻沒有詳細探討意外成因，對精進建築不公平。余提及工權會總幹事曾撰寫信件，讚揚精進建築對工傷持負責任態度，政府不應迫使承建商倒閉，而是讓精進汲取教訓。

法官鄭蕙心聽畢表示，精進建築早前提交新的上訴理據，質疑政府以籠統政策（blanket policy）處理續牌，考慮公平起見，屋宇署有權回應指控。法官下令屋宇署在5日內存檔新證據，聆訊押後至10月2至3日。

【案件編號：HCMP 952/25】

相關字詞﹕高等法院 屋宇署 除名 精進建築有限公司

