明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射

【明報專訊】35歲男醫生涉2021年在伊利沙伯醫院偷取13毫克麻醉鎮痛藥瑞吩坦尼，被控10項盜竊罪，案件昨在九龍城裁判法院續審。控方傳召被告所屬部門顧問醫生作供，憶述與被告會面時，被告說因與女友搬新居和專科口試感壓力，並招認帶走涉案瑞吩坦尼，在家靜脈注射。裁判官陳志輝裁定案件表證成立，案件今續，料由被告自辯。

當時稱因生活感壓力 中學吸大麻

被告郭學霖（35歲，德國籍）報稱麻醉科醫師；證供顯示，郭於2021年1月才轉到伊院作專科培訓。伊院麻醉及手術室服務部顧問醫生莊友全出庭作供，莊憶述有同事質疑郭的施藥紀錄，又見郭樣子疲倦、常上廁所；郭又曾當夜獲派急症，卻未見他出現，同事擔心他在待命室死去，冀從會面找出遺失藥物去向，並向郭提供協助。同年3月18日上午莊獲委派同另一顧問醫生，與郭會面40分鐘。

莊供稱，他會面時向郭詢問適應新工作情况，郭說新崗位工作較之前繁忙，又因與女友搬新居及專科口試感到壓力。被問到藥物存量有出入，郭表示自己曾為病人施用小量瑞吩坦尼，因量小沒記錄。莊追問，指情况不尋常。郭靜默後，承認將瑞吩坦尼帶回家，並靜脈注射到身上；又說中學時已吸大麻，母親亦知情，而口服瑞吩坦尼則「無幫助」。

官裁被告自願招認 表證成立

莊表示，瑞吩坦尼可致死，對郭傷害自己感焦慮，在庭上看見郭「欣喜他健康、活着」；回應辯方提問時表示，以郭適應新工作打開話題，是為了讓郭冷靜下來，表達遇到的困難，否認說過事件只是小事。

辯方爭議，郭招認取走藥物時，兩顧問醫生關注郭的福祉，提出幫助他，不應視為誘使郭招認。陳官裁定郭自願招認，案件表證成立。控方舉證完畢，料今由辯方展開案情。

【案件編號：KCCC 2614/25】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 醫生 盜竊 麻醉 伊利沙伯醫院

上 / 下一篇新聞

灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾
政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
拍片宣傳「香港議會」 19歲女控煽動還押
拍片宣傳「香港議會」 19歲女控煽動還押
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料
張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑
渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
精進建築除名上訴案押後10月審
精進建築除名上訴案押後10月審
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
認偷食物樣本 食安督察押後判
認偷食物樣本 食安督察押後判
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」