醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射

當時稱因生活感壓力 中學吸大麻

被告郭學霖（35歲，德國籍）報稱麻醉科醫師；證供顯示，郭於2021年1月才轉到伊院作專科培訓。伊院麻醉及手術室服務部顧問醫生莊友全出庭作供，莊憶述有同事質疑郭的施藥紀錄，又見郭樣子疲倦、常上廁所；郭又曾當夜獲派急症，卻未見他出現，同事擔心他在待命室死去，冀從會面找出遺失藥物去向，並向郭提供協助。同年3月18日上午莊獲委派同另一顧問醫生，與郭會面40分鐘。

莊供稱，他會面時向郭詢問適應新工作情况，郭說新崗位工作較之前繁忙，又因與女友搬新居及專科口試感到壓力。被問到藥物存量有出入，郭表示自己曾為病人施用小量瑞吩坦尼，因量小沒記錄。莊追問，指情况不尋常。郭靜默後，承認將瑞吩坦尼帶回家，並靜脈注射到身上；又說中學時已吸大麻，母親亦知情，而口服瑞吩坦尼則「無幫助」。

官裁被告自願招認 表證成立

莊表示，瑞吩坦尼可致死，對郭傷害自己感焦慮，在庭上看見郭「欣喜他健康、活着」；回應辯方提問時表示，以郭適應新工作打開話題，是為了讓郭冷靜下來，表達遇到的困難，否認說過事件只是小事。

辯方爭議，郭招認取走藥物時，兩顧問醫生關注郭的福祉，提出幫助他，不應視為誘使郭招認。陳官裁定郭自願招認，案件表證成立。控方舉證完畢，料今由辯方展開案情。

【案件編號：KCCC 2614/25】