嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生

校方指「內容不盡正確」 非官方刊物

嶺大學生會長韓焯彥稱，前日學生派宣傳單時，稱校方見狀，即印製單張表明《迎新紙南》非嶺大認可的刊物、「內容不盡正確」，並派人在校門廣播。他形容嶺大荒謬，「百般阻撓學生組織協助新生適應校園生活」。

《迎新紙南》逾80頁，介紹校園生活、設施和選科攻略等，〈編者的話〉則提到「學生自治權力逐漸收窄，各大專院校學生會陸續受打壓，但正因世事荒誕混亂，請各位不輟打磨與探索個人思想」。編委會昨晚在網上發文，稱該會收到各學生組織聯絡，被校方要求撤下《紙南》內的廣告，或刪除提及其組織的字眼，遂暫時下架電子版《紙南》。

〈編者的話〉稱「學生自治權力逐漸收窄」

被問嶺大有否報警、會否懲罰出版及派刊物的學生，校方未有正面回應，重申「有關組織」為外部組織，未獲授權於校園進行任何活動。

警方昨回覆稱，知悉有人本月25日在一院校門外或附近公眾地方聚眾集結，為防止造成公眾滋擾，警員到場調查，無人被捕。

另外，嶺大學生會原定周五（29日）一連3日舉行迎新營，學生會昨在Instagram專頁稱，因場地「不可抗力因素」無法舉行。韓焯彥昨稱，今年3月起籌辦迎新營，約50人參與。學生會6月向一個營地租場，對方本月初以「黑雨水浸」為由拒租。該會遂租用另一個營地，對方數日前以「緊急維修」為由拒租。至於是否與學生會未獲嶺大認可有關，韓不猜測，僅稱「天氣無常」，又說花不少心力準備。本報正向該兩個營地的負責機構查詢。