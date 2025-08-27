基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染

曾到佛山印尼 情况穩定

據悉10歲男童居於馬鞍山富寶花園。衛生防護中心稱，男童本月16日起到廣東省佛山市，曾被蚊叮咬；他在20日回港，24日發燒、出現皮疹及關節痛，翌日到威爾斯親王醫院急症室求診，獲安排入院並在無蚊環境下接受治療，其血液樣本經檢驗證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應，現情况穩定，其3名家居接觸者至今無出現病徵，正接受醫學監察。

另一個案的31歲女子據悉居於美孚新邨，初步調查顯示，她本月8至23日到訪印尼，曾被蚊叮咬。她於23日發燒，翌日回港並出現關節痛，25日到瑪嘉烈醫院急症室求診，獲安排在無蚊環境下接受治療，其血液樣本經檢驗證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應，現情况穩定；其4名家居接觸者暫無出現病徵，正接受醫學監察。

本港今年累計錄得11宗基孔肯雅熱確診個案，此前9宗個案患者分別居於安達邨、利東邨、青衣曉峰園、石籬一邨、葵青打磚坪街、日出康城領都和科大學生宿舍。