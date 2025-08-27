渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑

研設儀器核對號碼布 免調亂

上屆渣馬發生三甲跑手在頒獎後遭大會DQ（取消資格）的罕有事件，4名屬同一經理人的內地跑手因調亂號碼布被DQ。伍于豪昨稱，正積極探討於派發跑手包的地方設置儀器，讓跑手取號碼布後，自行檢查及核對號碼布是否屬本人；亦會在賽事舉行前再提醒跑手核對資料，避免出現同類事件。

根據渣馬網站，跑手不得交換、轉讓或轉售號碼布及計時晶片，如發現代跑者，將取消該跑手及代跑者的資格，並保留拒絕該跑手及代跑者日後參加由田總舉辦的各項比賽權利。

今屆新設「躍動少年跑」賽事，於1月17日在體育園舉行，供10至15歲青少年參賽，名額2500個。伍稱，大會將適時公布報名詳情，短期內亦會與園方商討比賽路線，料賽道長約2公里。田總主席關祺補充，賽事旨在讓年輕人感受馬拉松氣氛，培育新生代對長跑的熱愛。

今屆渣馬續設馬拉松、半馬、十公里及輪椅賽項目，本地跑手報名費分別600、520、420及350元，賽事路段及年齡組別維持不變，即全馬由尖沙嘴出發，途徑昂船洲大橋、西隧等，終點設於維園；半馬起點同樣設於尖沙嘴，途經西九龍公路、西隧等，終點亦於維園；十公里起點設於東區走廊，終點設於維園。

渣馬移師體育園 田總：仍在計劃階段

對於早前盛傳渣馬將移師體育園舉行，關祺稱，相信移師體育園作賽是政府、大會及跑手的多方想法，現仍在檢討及計劃階段；他認為本港「路少、人多、交通多」，政府與大會都很關注如何平衡各方情况下，「諗到一條適當嘅跑道」。

今屆續設「馬拉松特別獎勵計劃」，香港永久居民男女挑戰組跑手分別於3小時及3.5小時內完成馬拉松，可獲獎金1000元；馬拉松、半馬及十公里挑戰組頭3名香港永久居民跑手，亦可獲500至6000元不等的獎金。