明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑

【明報專訊】年度盛事渣打香港馬拉松將於明年1月18日開跑，今屆總參賽名額約7.4萬個，與上屆相若，跑道亦維持不變，但新增於前一天在啟德體育園舉行的青少年組別賽事，供10至15歲青少年參與。各賽事組別將分階段接受網上報名，其中公眾抽籤報名下月8日上午10時起開始（見表）。對於上屆賽事發生跑手調亂號碼布事件，中國香港田徑總會行政總監伍于豪稱，正探討於派發跑手包地點設儀器，讓跑手核對號碼布。

研設儀器核對號碼布 免調亂

上屆渣馬發生三甲跑手在頒獎後遭大會DQ（取消資格）的罕有事件，4名屬同一經理人的內地跑手因調亂號碼布被DQ。伍于豪昨稱，正積極探討於派發跑手包的地方設置儀器，讓跑手取號碼布後，自行檢查及核對號碼布是否屬本人；亦會在賽事舉行前再提醒跑手核對資料，避免出現同類事件。

根據渣馬網站，跑手不得交換、轉讓或轉售號碼布及計時晶片，如發現代跑者，將取消該跑手及代跑者的資格，並保留拒絕該跑手及代跑者日後參加由田總舉辦的各項比賽權利。

今屆新設「躍動少年跑」賽事，於1月17日在體育園舉行，供10至15歲青少年參賽，名額2500個。伍稱，大會將適時公布報名詳情，短期內亦會與園方商討比賽路線，料賽道長約2公里。田總主席關祺補充，賽事旨在讓年輕人感受馬拉松氣氛，培育新生代對長跑的熱愛。

今屆渣馬續設馬拉松、半馬、十公里及輪椅賽項目，本地跑手報名費分別600、520、420及350元，賽事路段及年齡組別維持不變，即全馬由尖沙嘴出發，途徑昂船洲大橋、西隧等，終點設於維園；半馬起點同樣設於尖沙嘴，途經西九龍公路、西隧等，終點亦於維園；十公里起點設於東區走廊，終點設於維園。

渣馬移師體育園 田總：仍在計劃階段

對於早前盛傳渣馬將移師體育園舉行，關祺稱，相信移師體育園作賽是政府、大會及跑手的多方想法，現仍在檢討及計劃階段；他認為本港「路少、人多、交通多」，政府與大會都很關注如何平衡各方情况下，「諗到一條適當嘅跑道」。

今屆續設「馬拉松特別獎勵計劃」，香港永久居民男女挑戰組跑手分別於3小時及3.5小時內完成馬拉松，可獲獎金1000元；馬拉松、半馬及十公里挑戰組頭3名香港永久居民跑手，亦可獲500至6000元不等的獎金。

上 / 下一篇新聞

灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾
政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
拍片宣傳「香港議會」 19歲女控煽動還押
拍片宣傳「香港議會」 19歲女控煽動還押
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料
張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射
醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射
精進建築除名上訴案押後10月審
精進建築除名上訴案押後10月審
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
認偷食物樣本 食安督察押後判
認偷食物樣本 食安督察押後判
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」