懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃

【明報專訊】懲教署職員去年11月1日下班在壁屋監獄外候車時遇襲，警方早前已拘捕13人，其中8人已被落案起訴。一名施襲者當時潛逃，早前被內地公安部門截獲，前日回港時被警方拘捕。該名25歲本地男子已被暫控一項串謀有意圖傷人罪，案件今早在觀塘裁判法院提堂。警方稱仍有兩疑犯在逃，相信不在香港。

料2人不在港 被捕者今提堂

有組織罪案及三合會調查科（O記）總督察黃宇徽稱，粵港澳三地早前進行「雷霆2025」行動打擊犯罪活動，其間內地公安部門因應本港警方的警務合作請求，截獲一名與懲教職員被襲案有關的25歲本地男子。O記探員前日在深圳灣口岸接收該男子，隨即以有意圖傷人罪將他拘捕。據調查，被捕人相信為其中一名施襲者，當日疑手持長形硬物迎面襲擊事主。據了解，被捕人無收取金錢利益犯案，犯案亦非為欠債、感情等個人因素。

黑幫背景 無收錢無個人因素

黃宇徽稱，被捕人有三合會背景，據悉並非頭目。黃感謝內地公安部門協助調查案件。據調查，案中仍有兩人在逃，警方會繼續追查。

昨午4時許，探員帶同該被捕男子返回壁屋監獄外現場重組案情。現場所見，被捕人黑布蒙頭，雙手及腰間被鎖上鐵鏈，他模擬當日犯案時從車輛落車，右手持模擬兇器的長方形道具；其後警員抬出人形公仔，被捕人模擬向公仔施襲，公仔其後背靠欄杆倒地。被捕人之後登上警方車輛離開，整個重組案情歷時約15至20分鐘。

2024年11月1日中午，一名懲教職員下班在壁屋監獄外等車，突被多人以硬物襲擊，身體多處裂傷、手腕骨折。警方早前已拘捕13人，其中8人已被起訴，案件將於9月22日在東區裁判法院提訊。

