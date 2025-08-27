張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料

港鐵一般不指明品牌 或舉例

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇稱，一般港鐵工程合約不會指明使用某一物料品牌，但會列出要求的規格和標準等，其後總承建商會向港鐵提交文件說明建議使用的品牌，並提供檢驗報告等技術文件供港鐵審核，獲批後才可用該物料施工；若涉鋼筋、混凝土等直接影響結構安全的物料，工地監督人員在使用前會先即場測試，但磚塊等其他物料一般只會核對品牌資料等是否符合文件所述。捷威合約經理梁先生補充，據他了解，一般港鐵工程合約除訂明要求，亦會列舉一些符合標準的品牌或同等產品例子。

田北辰促港鐵交代細節 設黑名單

實政圓桌立法會議員田北辰認為，現時仍未知工地曾使用的磚塊來歷，港鐵應交代；而總承建商既已提出使用某一品牌，則只能提供該品牌的正貨，即使最終提供的「冒牌貨」實際上合規格也不能接受，因也是貨不對辦，當中若涉欺詐、提交假文件以獲批核，更應交執法機關處理，「有造假就要拉到坐監」。

田北辰懷疑，分判商向捷威索取報價後，從其他更便宜渠道購得磚材，港鐵應交代總承建商與分判商就磚材向其提供過什麼文件，以及事件中港鐵、總承建商、分判商及物料供應商等之間的關係。

田又認為，因港鐵難逐一核查每項物料，可能形成詐騙空間，相信工程物料出現冒牌貨僅屬冰山一角，促港鐵建立黑名單，曾被發現涉工程物料供應虛假的公司日後應禁投標。