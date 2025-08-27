明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料

【明報專訊】港鐵東涌東站工程分判商「堡柏」曾向YTONG磚在港獨家總代理「捷威」索取報價及技術文件，最終未再聯絡捷威，即港鐵的YTONG磚材並非由捷威直接提供。有立法會議員認為，港鐵審核時有責任了解工程物料品牌在港的正規供應鏈，以今次事件為例，應最少收到捷威提交的授權文件才收貨。議員又認為，工地實際曾使用的磚塊來源仍不明，港鐵應解說，同時亦應交代收過什麼文件，事件中港鐵與總承建商、分判商及物料供應商等之間的關係。

港鐵一般不指明品牌 或舉例

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇稱，一般港鐵工程合約不會指明使用某一物料品牌，但會列出要求的規格和標準等，其後總承建商會向港鐵提交文件說明建議使用的品牌，並提供檢驗報告等技術文件供港鐵審核，獲批後才可用該物料施工；若涉鋼筋、混凝土等直接影響結構安全的物料，工地監督人員在使用前會先即場測試，但磚塊等其他物料一般只會核對品牌資料等是否符合文件所述。捷威合約經理梁先生補充，據他了解，一般港鐵工程合約除訂明要求，亦會列舉一些符合標準的品牌或同等產品例子。

田北辰促港鐵交代細節 設黑名單

實政圓桌立法會議員田北辰認為，現時仍未知工地曾使用的磚塊來歷，港鐵應交代；而總承建商既已提出使用某一品牌，則只能提供該品牌的正貨，即使最終提供的「冒牌貨」實際上合規格也不能接受，因也是貨不對辦，當中若涉欺詐、提交假文件以獲批核，更應交執法機關處理，「有造假就要拉到坐監」。

田北辰懷疑，分判商向捷威索取報價後，從其他更便宜渠道購得磚材，港鐵應交代總承建商與分判商就磚材向其提供過什麼文件，以及事件中港鐵、總承建商、分判商及物料供應商等之間的關係。

田又認為，因港鐵難逐一核查每項物料，可能形成詐騙空間，相信工程物料出現冒牌貨僅屬冰山一角，促港鐵建立黑名單，曾被發現涉工程物料供應虛假的公司日後應禁投標。

上 / 下一篇新聞

灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾
政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
拍片宣傳「香港議會」 19歲女控煽動還押
拍片宣傳「香港議會」 19歲女控煽動還押
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑
渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射
醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射
精進建築除名上訴案押後10月審
精進建築除名上訴案押後10月審
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
認偷食物樣本 食安督察押後判
認偷食物樣本 食安督察押後判
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」