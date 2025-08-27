明報新聞網
港聞

港聞二

港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究

【明報專訊】港鐵東涌東站地盤疑有人用內地Beijing YiTong磚冒充德國集團Xella旗下品牌YTONG。YTONG在港獨家總代理「捷威建材有限公司」的合約經理CK Leung（梁先生）向本報確認，涉事工程分判商「堡柏建設（香港）有限公司」曾聯絡捷威報價，最終沒向捷威取貨，捷威有就事件與港鐵溝通。梁認為事涉侵權，公司正研法律程序追究，關注假冒磚材質素耐火及物料結構是否符合規格，或影響公眾安全。

明報記者 鄭律銘 孫澤芳

港鐵稱已拆 首認曾用於工程

本報昨向港鐵查詢涉事非結構性間隔牆磚材設計規格包括尺寸、防火要求，涉事購入磚材品牌、生產商、生產地及供應商等，港鐵沒回應，但透露「小量已使用相關物料已拆除」，不影響進度。這是港鐵首次披露懷疑冒牌磚曾用於該工程。

梁先生昨接受本報獨家訪問稱，YTONG品牌由Xella持有，曾在元朗工業邨由大同集團設廠生產，2006年停產後改由內地授權廠商向港供貨，位於浙江的「優博絡客新型建材（長興）有限公司」（Ublok），是內地境內唯一一間工廠獲Xella授權生產及供應YTONG磚材，Ublok無委託或授權其他工廠生產或代工。

涉事工程（合約編號1202）2022年招標、翌年5月動工，港鐵早前稱工程由總承辦商透過招標聘用的分判商採購及施工，今年6月動工。梁說，捷威於招標階段已與現時總承建商「保華—中鐵建」聯營接觸，包括提供技術文件。今年2月，分判商堡柏向捷威提供施工圖則等資料要求報價，涉及1.7萬平方米AAC輕磚連砂漿，用於室內間牆及非結構牆體，間隔電機房、辦公空間等區域。

捷威：有就事件與港鐵溝通

梁說，堡柏分判合約屬「連工包料」，捷威有提供產品資料、防火及測試報告等，但3至4月後沒再收到堡柏聯絡，他亦沒供貨。他稱因涉事工程原先可能採用其公司物料，一直留意項目進展，相信事涉有人取用標誌了「YTONG商標」的假冒貨。梁確認有就事件與港鐵溝通，至於溝通內容、事後有否再與總承建商及分判商聯絡、何時及如何發現事件，梁說稍後一併詳細公布。

本報昨致電及以WhatsApp聯絡堡柏董事向展飛，查詢其公司曾否向捷威索取報價及技術文件、曾否將技術文件交港鐵以通過審批、實際向港供應的磚材的產地和品牌等，截稿前未獲回覆。

內地亦現假冒 通告特提港澳

梁提到除了香港，Ublok亦在內地發現假冒問題，已循法律程序維權。翻查Ublok網頁，該公司月前兩度發通告稱發現侵權，其中6月26日「關於嚴厲打擊YTONG®商標侵權及假冒產品」通告稱，「近期核查到市場出現大規模偽造授權文件、檢測報告等資質材料，非法生產、銷售YTONG®、伊通®產品並流入工地的惡性侵權行為」，已啟動刑事報案程序。通告並提及，港澳地區僅可通過「我司獨家授權總代理」捷威採購正品，「任何其他渠道均屬非法」。

針對今次事件，梁關注非正品材料規格是否符合規定，或影響公眾安全。他以堡柏曾索取報價的AAC輕磚為例，厚度150毫米在歐洲有測試報告證明耐火時效可達6小時；而磚塊可砌的牆身面積上限亦有標準要依循，才能確保穩固。

