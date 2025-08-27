明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

拍片宣傳「香港議會」 19歲女控煽動還押

【明報專訊】19歲女生涉嫌在今年3月至5月期間，為「香港議會」拍攝宣傳短片，並透過社交平台籲他人參與投票，因而被控《維護國家安全條例》下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。女生昨被押解往西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯，待辯方閱讀控方文件和考慮立場。辯方有保釋申請，控方反對，裁判官蘇惠德下令被告須還押至10月31日再訊。

被告藍菲（19歲，無業）在女警帶領下步進犯人欄，她束低馬尾和身穿黑色短袖上衣，表示明白控罪。控方準備好答辯，辯方申請押後，另為被告申保釋。蘇官批准押後，但稱考慮所有相關情况後拒絕保釋，提醒辯方於下次聆訊前向法庭表達答辯意向。

控罪指被告於2025年3月某日至5月30日期間（包括首尾兩日），在香港或其他地方，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，即煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立一個名為「香港議會」的組織，具意圖引起中國公民、香港永久居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

【案件編號：WKCC 3742/25】

（港區國安法）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 維護國家安全條例 香港議會

上 / 下一篇新聞

灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾
政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料
張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑
渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射
醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射
精進建築除名上訴案押後10月審
精進建築除名上訴案押後10月審
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
認偷食物樣本 食安督察押後判
認偷食物樣本 食安督察押後判
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」