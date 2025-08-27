明報新聞網
港聞

港聞二

港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕

【明報專訊】香港近年在世界正義工程（WJP）的全球法治指數排名連續下跌，WJP亞太區總監Srirak Plipat接受本報訪問時說，本港在基本權利及制衡政府權力評分過去10年相對快速下降，情况令人警惕及關注，當中國安法是原因之一，但也有其他因素。他表示，編製指數時本地法律界提出國安法關注，尤其對言論及集會自由和公平審訊，WJP對此也持續關注，但較難預測未來走向。

世界正義工程去年公布全球法治指數排名，香港經歷連續3年下跌後，全球142國家及地區中續列第23。香港於分項「政府權力約束」及「基本權利」跌至第62位。

反貪排名居前 證法制有效運作

Plipat在WJP與大律師公會首度合辦的論壇上表示，香港在反貪表現繼續強勁，多個相關排名都位處世界前列，反映法律制度、法官及法律界有效運作，同時數據顯示，香港10年內在基本權利及制衡政府權力兩個範疇評分相對快速下跌。他表示，雖不即時影響反貪的表現，但長遠構成風險，因為開放制度及權力制衡，制度才能保持強韌。

港府去年曾說刑事法制評分下跌不代表實况，他解釋，WJP並不給分，而是透過量度當地人及法律專家對當地法制觀感，及司法制度下的親身經驗，「我們在香港及140個地區問同一套問題，答案化成數據，基本上代表港人的聲音。我們鼓勵政府建立平台，建設性地處理人們的關注」。

舉例韓超美 指數促良性競爭

至於港府曾不點名說香港較美國等部分西方國家評分高，他解釋指數提供良性競爭研究改進，至於選擇什麼國家來對比則每個地區自己選擇。他舉例說，韓國過去以美國為標準，但韓國近年評分已超越美國，「可看看高評分的國家來推動自己，透過對照做得較好的地方，過程中不斷改進。」

相關字詞﹕大律師公會 法治指數 世界正義工程

