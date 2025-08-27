政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾

靈堂昨擺放多個花圈，除有來自政商界代表，亦有樹仁師生。前特首林鄭月娥及曾蔭權、樹仁校友兼政務司長陳國基、財政司長陳茂波、教育局長蔡若蓮等有出席設靈儀式。

大會向出席者派發追思集，除記載胡鴻烈生平，亦收錄樹仁師生及各界的悼念文。胡懷中憶述父親的日常，稱他經常在早上和黃昏的和風下，推着坐輪椅的鍾期榮走過樹仁校舍位處的慧翠道；又說新冠疫後儘管父親已老邁，不再愛散步，也常常翻着几上報紙，「對世事興趣濃郁」。他提到父母當年堅忍創立樹仁，只有280多個學生，如今已逾4000人，相信父親見證「第三個兒子」成長，人生也應無憾。

副校：逾80歲堅持跋涉看學生話劇

樹仁協理副校長（學生事務）葉秀燕則憶述，某年胡鴻烈儘管80多歲仍堅持搭巴士地鐵到沙田大會堂看學生的話劇，就算高齡仍看重學生的舞台，勇於探索新事物。特首李家超則稱胡鴻烈對社會建樹良多，今雖與世長辭，「偉大無私精神將長存我們心中，激勵我們努力學習、積極求進」。

胡鴻烈跟妻子鍾期榮1971年創辦樹仁書院，2006年見證「升格」大學。他2008年獲頒授大紫荊勳章，亦曾任全國政協常委。