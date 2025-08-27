明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

政商教界弔胡鴻烈 子：睹樹仁茁壯應無憾

【明報專訊】樹仁大學創校校監胡鴻烈上月27日辭世，享年105歲，設靈儀式昨在北角香港殯儀館舉行，今早出殯，遺體將送往跑馬地香港墳場與亡妻兼樹仁前校長鍾期榮合葬。中央政治局常委兼全國政協主席王滬寧及特首李家超昨送上花圈，多位教育及政商界人士亦出席悼念。胡鴻烈次子樹仁署任校長胡懷中於追思集形容父親是位「仁者」，相信他在晚年見證樹仁發展上軌道，「人生應無憾」。

靈堂昨擺放多個花圈，除有來自政商界代表，亦有樹仁師生。前特首林鄭月娥及曾蔭權、樹仁校友兼政務司長陳國基、財政司長陳茂波、教育局長蔡若蓮等有出席設靈儀式。

大會向出席者派發追思集，除記載胡鴻烈生平，亦收錄樹仁師生及各界的悼念文。胡懷中憶述父親的日常，稱他經常在早上和黃昏的和風下，推着坐輪椅的鍾期榮走過樹仁校舍位處的慧翠道；又說新冠疫後儘管父親已老邁，不再愛散步，也常常翻着几上報紙，「對世事興趣濃郁」。他提到父母當年堅忍創立樹仁，只有280多個學生，如今已逾4000人，相信父親見證「第三個兒子」成長，人生也應無憾。

副校：逾80歲堅持跋涉看學生話劇

樹仁協理副校長（學生事務）葉秀燕則憶述，某年胡鴻烈儘管80多歲仍堅持搭巴士地鐵到沙田大會堂看學生的話劇，就算高齡仍看重學生的舞台，勇於探索新事物。特首李家超則稱胡鴻烈對社會建樹良多，今雖與世長辭，「偉大無私精神將長存我們心中，激勵我們努力學習、積極求進」。

胡鴻烈跟妻子鍾期榮1971年創辦樹仁書院，2006年見證「升格」大學。他2008年獲頒授大紫荊勳章，亦曾任全國政協常委。

相關字詞﹕鍾期榮 樹仁大學 胡鴻烈

上 / 下一篇新聞

灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：教師濫竽 資訊誤導 教材錯漏 盜印港書 內地DSE補習市場爭客 亂象叢生
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：聞內地補習機構有「幽靈學籍」保申考DSE 家長允不上學 學校默許「暫休學」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
灣區熱搜：吳克儉指小撮人破壞 團體倡設「白名單」
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
教改推手謝凌潔貞 9．1任港大副校
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
麥機智：威脅制裁法官如「逆向腐敗」 稱從未見法官受指使行事 籲公眾放心法庭獨立公正
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
港「制衡政府權力」評分急跌 組織：令人警惕
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
辯：《蘋果》圖糾正《逃犯條例》錯誤 官：媒體塑錯誤觀感
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
涉發文威脅殺10人 科大生准20萬保釋
拍片宣傳「香港議會」 19歲女控煽動還押
拍片宣傳「香港議會」 19歲女控煽動還押
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
港鐵冒牌磚風波 指侵權關注物料或不合規 正版磚代理：接報價無下文 研法律追究
張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料
張欣宇：鋼筋石屎監工會測 磚塊一般只對資料
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
YTONG高鐵站亦用 正版可防火6小時
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
懲教遇襲案一人內地落網 2仍在逃
渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑
渣馬增設少年賽 體育園跑兩公里 名額2500個 早一天開跑
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
基孔熱新增兩宗輸入個案 患者居馬鞍山美孚新邨 累計11人感染
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
嶺大沒收學生會迎新刊物 編委：警員校外查學生
醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射
醫生偷藥案 同事：被告曾認帶麻醉藥回家注射
精進建築除名上訴案押後10月審
精進建築除名上訴案押後10月審
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
港人法國山徑墮坡命危 家屬擬專機送返港治療
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
倡白居二增額至9000 梁文廣建議設候補制
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
精算學會報告：25歲以下受保人死亡個案 1/4死於自殺 比例大增
認偷食物樣本 食安督察押後判
認偷食物樣本 食安督察押後判
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】沿用31年低調換走 申訴署logo無咗把「口」
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】田北辰慶生 5歲孫砌「18+」Lego暖心
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】歷史館回顧抗戰 張學良1936年手諭亮相
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】東北規劃萌興趣 劉國勳考獲特許測量師
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】許仕仁岑國社案判辭 英澳加都引用
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」
【Emily】科大用電子告示板惹疑 校方澄清「唔取代實體」