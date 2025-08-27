明報新聞網
港聞

港聞二

臨開學安博官小未竣 新生：全級11人 教局：因天氣小部分未完成 確保不損安全運作

【明報專訊】距離開學不足一周，安達臣發展區的新校「安博官立小學」將開校，校方昨舉辦小一適應日，本報記者發現校舍多處工程未完成，亦有小一生稱全級有約11人、只開一班。有西貢區議員稱，安博開學時校舍或未竣工，料學校要保障學生安全，另有區議員建議增加交通配套。教育局昨晚確認，受持續惡劣天氣影響，安博小部分工程未完成，將與建築署繼續監察工程進度。

磚未鋪石屎外露 綠網圍起

本報記者昨早到安博觀察，發現校舍多處工程未完成，學校行人通道未鋪好地磚、外牆混凝土外露，未髹上油漆或以飾面覆蓋；有工人於曲臂式高空作業車施工，地面散落建築物料、工具等，校園部分地方有綠色防護網圍封或築起棚架。

北角官小校長葉韻婷及沙田官小副校長陳國強昨現身安博官小，放學時與家長寒暄。本報記者向葉查詢安博官小的收生人數，她稱不便透露，尚未正式開學，着記者向教育局查詢。

本報昨向教育局查詢安博各級班數，有待正面回覆。局方稱班級結構因應新房屋落成、入伙時間、學位需要等而定。局方承認安博小部分戶外工程受持續惡劣天氣影響未竣，已圍封工程部分，確保不影響學生和學校員工安全及學校運作，將繼續監察進度。局方稱該校暫未安排校巴服務。

家長有讚設計先進 有彈交通差

小一新生朱同學父親說，安博課室已啟用，內部設計先進，「連空氣過濾系統都有」。他幾日後交收居屋安秀苑單位，選安博為方便返學，放棄原於九龍灣一間津小的學位。他說學校交通不算便利，需乘小巴再步行至校舍，料隨着社區發展成熟，環境會更「完善」。朱同學說，全班只有11個學生，但相處融洽、非常開心。

明年入伙附近安樺苑的家長李太對校園設施充滿期待，她和家人現居土瓜灣，來回安博約兩小時，沒讓女兒讀當區小學以免常轉環境。她相信安博校舍一旦竣工，內部硬件及設施會相當理想。李同學的祖母則盼學校附近增加巴士或小巴路線。李同學形容課室「好新、好特別、好靚」，笑言非常期待開學，沒半點緊張。

區議員：須配合新樓開校 入伙慢礙加車

有學界代表早前憂慮安博與區內小學互搶生源，加劇「縮班殺校」威脅。退休校長兼西貢區議員邱少雄認為，即使安博收生未明仍須開校以配合新樓居民所需，料辦學初期較難掌握學生數字。邱亦認為校舍工程在開學前完成才理想。

西貢區議員方國珊透露，曾收到獲派安博家長反映交通配套不足。但方稱該校附近屋苑入伙速度慢，小巴路線載客量長期不足，甚至有虧損，形容情况「進退不得」。

實習記者 葉卓穎

相關字詞﹕教育局 工程 交通配套 方國珊 開學 官立小學 安博官立小學

